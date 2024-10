Darlyn y Kratos, de ‘El Desafío XX’, revelaron cómo les ha ido en la nueva etapa de su relación viviendo juntos: “Haciendo equipo”

Los exparticipantes del reality presumieron su relación después de empezar a vivir juntos - crédito @xx_kratos / Instagram

A pocos días de haber terminado el programa de competencia Desafío XX, una de las parejas que se formaron en medio de las cámaras del reality, Darlyn y Kratos, compartieron un video en donde presumen de su amor y muestran que viven juntos.

En el video publicado en la cuenta de Instagram de la excompetidora se le ve junto a su novio mientras hacen aseo en su nuevo hogar de una manera muy particular, pues se ve que ella está montada en los hombros de Kratos para limpiar mejor los cajones altos de la cocina.

La deportista presumió la altura de su novio y su nueva etapa viviendo juntos - crédito @kratos.y.darlyn / TikTok

“Ventajas de tener un novio gigante”, escribió Darlyn en la descripción del video, lo que desató los comentarios de los internautas que celebraron el amor de la pareja.

“Hermosa pareja, muchas felicidades”, “qué bonitos”, “ojalá que esa relación dura mucho”, “está excelente esa escalera Darlyn”, “que ese amor les dure mucho”, fueron algunas de las reacciones en el video que ya cuenta con más de 10 mil reacciones.

El nuevo integrante de la familia

Por medio de una cuenta de TikTok en donde la pareja presume su relación, decidieron compartir con sus seguidores que ahora en su casa ya no estarán solos, sino que llegó un nuevo integrante que enterneció a las redes sociales.

En la foto se ve a la pareja posando con un cachorro de color café de raza pomerania y de ojos azules que se robó todos los comentarios de los internautas. “Qué linda familia”, “será que nunca me va a pasar esto”, “la mejor pareja que salió del programa”, “qué lindo el perro, se parece a Kratos”, “amo a su perrito y su relación”, “no se ganaron el Desafío, pero tienen una relación muy bonita que es mucho mejor”, fueron algunas de las reacciones.

Darlyn y Kratos presumieron su nueva compañía - crédito @kratos.y.darlyn / TikTok

Cómo inició la relación entre los competidores

Pese a que varias parejas se formaron en medio del programa, Darlyn confesó que aunque se conoció con Kratos gracias a la competencia, fue en medio del receso que tuvieron los semifinalistas del programa que la pareja se dio la oportunidad de conocerse más allá de una amistad, por lo que el amor no nació ante las cámaras.

Así lo explicó la excompetidora en medio de una conversación que tuvo con el equipo del Tino cuando aún estaba en la competencia, momento en el que Darlyn dijo que al inicio del programa no habían considerado salir.

“Realmente acá nunca pasó nada, ni siquiera entre pistas, no sé qué fue pasar palabra con él, pero afuera, en el ‘break’ que tuvimos, Vale se hizo muy amiga de él y ella me decía: ‘Deberías empezar a conocer a Kratos, yo me hice muy amiga de él, el man es muy buena gente, y pueden formar una bonita amistad’”, dijo Darlyn.

La deportista además confesó que al inicio Kratos era muy tímido, por lo que ella no había considerado entablar una amistad o una conversación; sin embargo, gracias a un grupo de WhatsApp y un meme fue que empezaron a mantener una conversación y empezó el vínculo entre ellos.

“Él me había dejado un mensaje, me dijo que esperaba que yo ganara porque era una de sus favoritas en competencia. Nunca me dijo nada malo, y un día compartimos un meme entre los dos y ya, empezamos a hablar... Entonces, ya me decía buenos días, buenas noches, yo a mis amigos no les digo ni buenos días ni buenas noches, pero yo me hacía la loca”, explicó.

Así empezó la relación de Kratos y Darlyn - crédito @darlyngiraldo16 / Instagram

Las declaraciones de Darlyn hicieron que varios se preguntaran la razón por la que ella empezó una relación tan rápido después de haber terminado con su novio de más de cinco años, pues varios especulan que ella dio fin a su noviazgo para estar con Kratos. “Lo que uno entiende es que ella terminó con su novio para empezar con Kratos”.