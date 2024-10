¿No aparece en el Sisbén?: conozca cómo verificar su estado y si debe volver a inscribirse

El sistema Sisbén IV clasifica a los colombianos en grupos para maximizar recursos sociales - crédito Secretaría Distrital de Planeación

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén IV, fue creado como una herramienta fundamental para clasificar a los ciudadanos colombianos según su calidad de vida y capacidad económica, con el fin de dirigir de manera más precisa los recursos destinados a la población que realmente los necesita. La implementación del sistema divide a la población en cuatro grandes grupos, los cuales se organizan con base en su nivel de vulnerabilidad y condición socioeconómica.

El primer grupo, denominado A, agrupa a personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y presentan la menor capacidad para generar ingresos. Se desglosan en cinco subgrupos, desde el A1 hasta el A5, cada uno identificando distintos niveles de precariedad dentro del mismo grupo. Le sigue el Grupo B, que incluye a las familias consideradas en condición de pobreza moderada, con un nivel de ingresos superior al del Grupo A, pero aun con limitaciones económicas significativas. Este grupo se subdivide en siete categorías, B1 a B7, para establecer rangos de vulnerabilidad de manera más específica.

Familias de ingresos moderados encuentran su espacio entre los grupos del Sisbén IV - crédito Departamento Nacional de Planeación

En un tercer nivel se encuentra el Grupo C, que representa a la población en condición de vulnerabilidad, aquellos que, aunque no es pobre, está en riesgo de caer en la pobreza si enfrenta dificultades económicas. Este grupo se estructura en 18 subgrupos, desde C1 hasta C18, permitiendo identificar distintos grados de riesgo en esta categoría. Finalmente, el Grupo D reúne a quienes no presentan condiciones de pobreza ni vulnerabilidad económica y cuentan con mayor estabilidad financiera. Esta categoría está conformada por 21 subgrupos, desde D1 hasta D21, que ofrece una visión más detallada de la población con mejores capacidades económicas.

Para los ciudadanos que necesitan conocer su clasificación dentro del Sisbén IV, el proceso es relativamente sencillo. La información puede ser consultada en la página oficial del Sisbén, donde la persona debe ingresar su número de documento en la sección denominada Consulta de puntaje. Si el usuario no aparece en la base de datos, esto podría indicar una posible exclusión, lo cual significa que fue removido del sistema por algún motivo. Ante tal situación, la recomendación es dirigirse a las oficinas locales del Sisbén para verificar el estado del registro y obtener información específica sobre su caso.

La pobreza extrema en Colombia se detalla en el nuevo Grupo A del Sisbén IV - crédito www.sisben.gov.co

El primer paso para restablecer el acceso a dichos beneficios consiste en realizar la actualización de sus datos socioeconómicos ante la entidad correspondiente. Este procedimiento incluye proporcionar información actualizada sobre sus ingresos, condiciones de vida y composición del núcleo familiar. Con estos datos, se solicitará una nueva encuesta, proceso que se efectúa con el propósito de verificar que el solicitante se ajuste a los requisitos establecidos para su reingreso en el sistema.

El proceso en línea se inicia ingresando a la página oficial del Sisbén. Se debe hacer clic en Consultas y luego en Solicite su encuesta. También se puede acceder directamente a través del enlace https://sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes. Es importante tener en cuenta que el portal podría estar en mantenimiento en ciertas fechas. Para hacer el trámite por teléfono, llame a la línea 195, disponible las 24 horas, y proporcionar la información para agendar la encuesta.

Los ciudadanos pueden verificar su clasificación en el portal oficial del Sisbén IV - crédito Departamento Nacional de Planeación

Si el proceso es presencial, el jefe de hogar debe acudir al Cade más cercano y solicitar la encuesta. Luego de la solicitud, recibirá un comprobante que debe firmarse y conservarse para futuras verificaciones.

Un encuestador, debidamente identificado, visitará el domicilio para realizar la encuesta con un Dispositivo Móvil de Captura (DMC). Una vez finalizado, la información será enviada al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para su análisis y publicación en la página del Sisbén. El hogar quedará formalmente inscrito y podrá acceder a los beneficios de acuerdo con su clasificación.