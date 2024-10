Recordaron foto de Karol G con Sean ‘Diddy’ Combs en medio del escándalo del rapero

En medio de las acusaciones contra Sean "Diddy" Combs por multiples cargos de abuso sexual y crimen organizado, en redes sociales recordaron una fotografía de Karol G junto al rapero - crédito Lucas Jackson/Reuters y @karolg/Instagram

El mundo del entretenimiento vive desde hace semanas un auténtico shock tras las múltiples acusaciones en contra de Sean “Diddy” Combs, señalado de cargos que incluyen abuso sexual (se sabe que unas 120 personas presentaron denuncias contra el rapero por esta razón), trata de personas y crimen organizado.

Debido a la magnitud de los cargos, Combs fue puesto a disposición de las autoridades en septiembre pasado, declarándose “no culpable” de las acusaciones, tras lo cual las autoridades le negaron la posibilidad de libertad bajo fianza en dos oportunidades, a la espera del juicio.

La reacción en redes sociales frente al hecho es de indignación, puesto que los rumores sobre comportamientos por el estilo por parte del rapero, productor y empresario venían circulando desde hace años, pero no fue hasta finales de 2023 cuando su pareja, Cassie Ventura, lo demandó por agresión sexual, que se desató la tormenta mediática que hoy atraviesa.

Por ese motivo vienen circulando fotografías de años anteriores en las que aparecen distintas celebridades que compartieron en las célebres fiestas de Combs, las Freak Off Parties, en las que presuntamente cometió sus prácticas de abuso sexual y por las que surgió la inquietud de qué tantos de ellos estaban al tanto de dichas conductas. Es en medio de esa coyuntura que una fotografía de Karol G acompañando a Combs comenzó a circular en plataformas digitales, a modo de recordatorio.

La imagen la subió la propia Bichota en su cuenta oficial de Instagram, el 28 de septiembre de 2018, y en ella aparece acompañada de Combs y de DJ Khaled. En la descripción solo aparecen las palabras “soon”, anticipando lo que podía ser una colaboración entre los tres. Pese a ello, no se volvió a mencionar nada al respecto, por lo que todo indicaría que se trató de un encuentro entre los tres artistas, o bien que la colaboración si tuvo lugar, pero nunca se hizo su lanzamiento.

Pese a ello, las reacciones en la publicación no tardaron en aparecer, seis años después. El tono de las respuestas originales que la elogiaron por estar codeándose con dos figuras tan importantes de la música angloparlante se transformó entre quienes manifestaron su expectativa de que ojalá la Bichota no esté involucrada de algún modo en el escándalo de Combs, y quienes defendieron a la colombiana y hasta la elogiaron por no eliminar la fotografía, como sí sucedió en el caso de otros artistas que estuvieron en las fiestas de Combs.

“Solo porque tenga una foto con él no quiere decir que ella sea igual”, “Una de las pocas que no ha quitado está foto de su perfil”, “Si de verdad son sus fans deberían confiar en ella”, “No siempre conoces lo que hacen las personas que dicen ser tus amigos”, “Karol espero que tú no, porque en serio sería una decepción”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron más resonancia en la publicación.

Los colombianos que aparecieron en fotografías junto a Sean “Diddy” Combs

Usuarios de Instagram muestran su indignación y llaman a reportar la cuenta del cantante colombiano, sugiriendo que su éxito está ligado a actividades ilícitas - crédito redes sociales

La Bichota no fue la única colombiana en verse salpicada por las redes sociales por aparecer acompañando al rapero estadounidense. En días anteriores sucedió algo similar con Maluma, pues en distintas plataformas volvió a circular una fotografía en la que aparecían ambos en lo que parecía ser un backstage, acompañados de Marc Anthony.

También circularon fotografías de Combs acompañando a J Balvin en 2023, durante un evento celebrado en Miami de la marca de ropa Snipes. De igual modo, se difundió una fotografía de “Diddy” acompañado de Shakira, sumándose así a la larga lista de celebridades de talla internacional en la mira de las redes sociales por cuenta del escándalo.