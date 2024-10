Madre preocupada publicó en redes sociales que buscaba a su hija, pero la menor se ‘agarró' con ella en comentarios: “Qué pena, borre eso”

La joven se despachó en contra de su progenitora por reportar que no había llegado a la casa - crédito Facebook

Karen Castro, una adolescente de 15 años en Ibagué, fue reportada entre el 6 y el 7 de octubre de 2024 como desaparecida, pero se descubrió posteriormente que había salido de su hogar por decisión propia.

La desaparición de Karen se divulgó inicialmente a través de plataformas digitales, donde su madre, preocupada, pidió ayuda para encontrarla. Sin embargo, la situación tomó un giro inusual cuando surgieron comentarios en Facebook desde el perfil de la joven desmintiendo su desaparición.

“***Desaparecida*** Por favor ayúdame a compartir, ella es mi hija Karen Castro está desaparecida desde el viernes 4 de octubre del 2024, tiene 14 años, salió a estudiar pero nunca llego. Estudia en el Colegio Ciudad Luz en Ibagué, Tolima. Por favor si la ven llamar a la policía o a mi número 3053506113″, escribió la madre.

“Qué pena, borre eso que desaparecida no estoy”, afirmó Karen en un comentario en una de las publicaciones de la red social, según lo reportado por el medio ibaguereño Al Día.

Entonces surgieron intercambios más extensos en redes sociales que dejaron entrever una relación tensa entre madre e hija. En respuesta a la publicación de su madre, que además le dijo “desde el viernes perdida”, Karen insistió: “No, señora, usted sabe que yo me fui de la casa. Deje de inventar cosas que no son”, para negar cualquier suposición de un secuestro o aparente desaparición.

La joven se habría ido de la casa. Luego, armó una acalorada discusión con su madre en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego, la madre le dijo: “Buscando lo que no se le ha perdido. No ha aparecido. Solo comenta, pero no me dice dónde está ni llega a la casa (...) Ya todo Ibagué sabe lo mal que se porta con esas actitudes”

Entonces la joven volvió a decir: “Yo desaparecida no estoy. Paula (así le dijo a su madre), deje de armar escándalo que a la gente si está desaparecida no le hace nada. En vez de estar molestando con eso, déjeme tranquila que yo ando bien. No estoy desaparecida, ni secuestrada, ni nada de eso. Ando comiendo bien, ando durmiendo bien, yo estoy bien”, agregó la menor.

En la plataforma las personas comentaron: “Ya averiguaron con el novio... porque según la foto fue el último que la tuvo...”; “Ella y la mamá se están peleando por comentarios en una publicación, no está desaparecida, solo que no quiere ir a la casa”.

Este fue el mensaje que publicó la madre de la menor y que fue reposteado por más cuentas en la ciudad tolimense - crédito Facebook

Así fue el último chat de padre con joven universitaria que falleció en accidente vial, en Cundinamarca.

El primer fin de semana de octubre fue protagonizado por el aparatoso accidente de un autobús, que transportaba a 28 personas, que resultó en la muerte de cinco personas y 23 heridas. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes de veterinaria que se dirigían a un evento académico en Bojacá.

Juan Carlos Blanco, padre de María Alejandra, una de las víctimas, compartió el último intercambio de mensajes con su hija. En el chat, él preguntó “¿Dónde andas?”, a lo que ella respondió: “Hola, pa. Esperando que arranquen”, acompañando el mensaje con una foto del autobús estacionado en la vía pública. Este diálogo ocurrió minutos antes de que el autobús partiera hacia su destino.

Cinco estudiantes fueron las victimas fatales de este sinestro vial en Cundinamarca - crédito Redes sociales

Ese mensaje fue a las 6:23 de la mañana del sábado 5 de octubre de 2024, cuando Blanco informó a su padre a través de WhatsApp que ella y sus compañeras de la Corporación Educativa Nacional esperaban el autobús que las llevaría a Bojacá para un encuentro de estudiantes de veterinaria.

A las 10:12 de la mañana, Juan Carlos Blanco volvió a escribirle a su hija preguntando si ya había llegado a Bojacá, pero no recibió respuesta. El accidente habría ocurrido poco después de este último mensaje.

El accidente ha generado preocupación sobre la seguridad vial en la región, especialmente en rutas frecuentadas por estudiantes y jóvenes. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro y han reforzado los controles de velocidad en la zona, de acuerdo con el reporte oficial.