Esta sería la fuerte sanción que recibiría Cony Camelo por su ausencia en ‘Masterchef Celebrity’

La ausencia de la actriz y cantante Cony Camelo en el reciente episodio de Masterchef Celebrity generó una ola de especulaciones y comentarios entre los seguidores del programa.

La actriz no pudo participar en el reto de la ‘caja misteriosa’ debido a problemas de salud, lo que ha llevado a que deba enfrentar una sanción al regresar a la competencia.

El episodio, emitido el lunes 7 de octubre, presentó un desafío culinario centrado en el café, donde los participantes debían crear un maridaje perfecto con este ingrediente. Sin embargo, la atención de los televidentes se desvió rápidamente hacia la ausencia de Camelo, que ya se encuentra entre los diez finalistas del programa. Claudia Bahamón, la presentadora, explicó que la actriz amaneció indispuesta y que, conforme a las reglas del programa, deberá portar un delantal negro al reincorporarse, lo que la pone en riesgo de eliminación.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre, la regla es para todos; una vez ella ingrese por esa puerta de Masterchef, debe ingresar con delantal negro”, expresó la presentadora del reality gastronómico, transmitido en el Canal RCN.

Paola Rey, compañera de Camelo en el programa, también comentó sobre la situación, mencionando que un virus podría estar afectando a los participantes de Masterchef Celebrity: Hoy lastimosamente Cony no se sentía muy bien y por eso no está. Creo que hay un virus que ha llegado por aquí a MasterChef”, expresó la actriz.

Esta declaración destacó la preocupación de los concursantes por la salud de su colega, pero otros participantes aprovecharon para hacer comentarios en tono de broma sobre la situación: “Espero que, mientras se esté recuperando, aproveche vea o aprenda técnicas de cocina para que no se sienta atrasada cuando llegue. Seguro va a llorar cuando le digan que llega con delantal negro”, indicó, por su parte, la medallista olímpica Caterine Ibargüen.

La noticia de la sanción no fue bien recibida por todos los seguidores del programa. Algunos televidentes expresaron en redes sociales su deseo de que la actriz y presentadora bogotana sea eliminada de la competencia, mientras que otros manifestaron su apoyo y esperan su pronta recuperación.

“CONY NO ESTÁ, DELANTAL NEGRO DE UNAA”; “Hoy Cony no está”; “Que rico que Cony no está y que cuando vuelva llega con delantal negro. Ojalá y no se lo pueda quitar”; “Muy buena la clase de café, pero a lo que vinimos si? Que van 40 minutos y no pasa nada interesante. Lo único interesante es que no está Cony”; “No está Cony: Buen capítulo #MasterChefCelebrityColombia”; “cony con delantal negro apenas vuelva”; “Alguien más está feliz que Cony no está hoy en el programa? Debería dejar así y no volver, está fuera como ha debido ser desde hace rato”; “Si Claudia no dice que Cony no está, nadie se hubiera dado cuenta”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

La situación de Cony Camelo en MasterChef Celebrity se robó la atención de los televidentes del reality, quienes esperan ver cómo se desarrollará su regreso al programa y si la actriz, conocida por su papel en la telenovela Los Reyes, donde interpretó a Hilda Reyes, podrá superar el reto del delantal negro.

La bogotana ha sido una de las participantes más criticadas en las plataformas digitales de la sexta temporada del reality, es por eso que muchos televidentes del programa no quieren que regrese.

El reto del episodio 87, que se centró en el café, incluyó una clase previa con el barista Mario Prieto, que enseñó a los concursantes cómo maridar adecuadamente esta bebida. Los participantes tuvieron 60 minutos para preparar sus platos, con la posibilidad de ganar tiempo adicional para futuros desafíos. Sin embargo, la ausencia de Camelo y la consecuente sanción se convirtieron en el tema central del episodio.