Luly Bossa contó cómo avanza la Ley Ángelo en el Senado: explicó quiénes se beneficiarían luego de ser aprobada

Luly Bossa habló de la ausencia del menor de sus hijos y cómo tras su muerte ha sabido llevar el duelo con sus demás actividades, pues el público la ha criticado básicamente por llevar su vida normal. “A mí me escriben qué como puedo estar haciendo ejercicio y no llorando”.

Pero, además, la actriz barranquillera explicó de qué se trata el proyecto que justamente presentó ante en el Senado, motivada por la problemática que vivió durante la enfermedad de Ángelo, que falleció el 9 de marzo del 2024 y que busca se convierta en ley para beneficiar a los cuidadores de las personas en condición de discapacidad. “Esto no es algo exclusivo para quienes padecen distrofia muscular”, aclaró.

Para Luly el tema de su duelo se volvió algo personal, hecho por el que no lo comparte en sus redes sociales, ni tampoco concede entrevistas para hablar de este, pues entendió que algo particular que solo quien los atraviesa lo entiende.

“Yo no hablo de eso con nadie, no voy a podcast ni nada. El duelo es algo muy personal, es de cada quien, si yo tengo un piso espiritual con unos hábitos muy específicos que me han salvado la vida porque Dios es el eje de eso, si no fuera por eso yo no sé donde estaría”, compartió la actriz barranquillera en conversación con el periodista Edison Lozano para la sección Venga le cuento del programa Buen Día Colombia.

Pese a los comentarios negativos, a sus 60 años de edad, Luly está enfocada hacer caso omiso a las críticas y concentrarse en el cariño que le brindan quienes la admiran por su labor, pues ella se convirtió en un referente para muchas mujeres que se vieron identificadas con su lucha como cuidadoras de algún familiar, un sacrificio que les impide ir a trabajar o hacer ciertas actividades, ya que concentran sus esfuerzos en estar al servicio del paciente.

Esta es la motivación por la que Luly se asesoró con varios senadores para proponerle al gobierno una ley que acoja con subsidios a quienes su labor principal es la de asistir a un discapacitado. Pues a raíz de su caso conoció otras historias que la conmovieron.

“A mí esto me nació por un disgusto grande que me dio después de que se me fue Ángelo, la gente me decía: ‘por favor, ayúdame, ¿cómo hago?, mí hermano tiene parálisis celebrar y le quitaron la enfermería, mí mamá debe salir a trabajar’. Esto es falta de empatía, eso me sacó a mi la piedra, yo me dediqué a hacer públicos estos casos, pero les empezó a importar cada vez menos”, relató sobre el ruido que empezó a hacer para llamar la atención de los políticos.

¿De qué se trata la Ley Ángelo?

Tras reunirse con varios parlamentarios, Luly consiguió materializar el proyecto de ley que está a la espera de discusión y que ella aspira a ser invitada, pues aunque le informaron que en septiembre se debatiría, aún no tiene noticias sobre el tema y sus seguidores se preguntan en redes sobre el futuro de la misma.

“Mucha gente me empezó a escribir y me transmitieron todas sus dudas, esas mismas preguntas tienen que ser llevadas el día del debate. En esa discusión se plantearán los alcances, pues la idea es que beneficie a todas las personas sin importar si son la madre, el hijo, el hermano o la pareja de los enfermos, esto sin importar el tipo de discapacidad, no es algo exclusivo de la distrofia muscular”, agregó Luly.

De acuerdo a lo que relató la actriz, su propósito va más allá de lo que ella ve como una necesidad, ya que según contó, este era un sueño que tenía su hijo Ángelo,.

¿De qué murió el hijo de Luly Bossa?

El 9 de marzo de 2024, la actriz barranquillera se despidió de Ángelo, su hijo menor. La colombiana en diálogo con sus seguidores relato cómo vivió esos angustiosos momentos de la partida de su “príncipe”, como le solía decir la actriz.

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo ‘ya vengo’, respiró y se le atravesó una flema. (...) Él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Yo bajé enseguida, empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas; yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca”, contó la barranquillera en sus redes sociales.

A pesar de sus intentos de salvarle la vida a su pequeño y llevarlo a la clínica, lamentablemente Ángelo “hizo un paro”. “A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron y la ‘vuelta’ no estaba saliendo bien porque se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, añadió la actriz.