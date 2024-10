Ella es la cantante con la que Lincoln Palomeque ha sido visto compartiendo en celebraciones y en el gimnasio

Lincoln Palomeque se dejó ver acompañado de cantante colombiana en varios eventos privados - crédito @rastreandofamosos y @lincpal/Instagram

A Lincoln Palomeque no paran de seguirle la pista, buscando descifrar quién sería su nueva pareja, pues desde que se separó de Carolina Cruz, su vida sentimental se ha vuelto todo un enigma para sus seguidores.

Esta vez, encontraron varias imágenes en las que el actor cucuteño coincide con Valentina Janna en el mismo lugar.

Pese a que no se ha captado un beso entre la pareja, algunos portales dedicados a seguir de cerca a los famosos apuntan a que estaría naciendo un romance entre ellos, ya que también se les ha visto entrenando juntos en el gimnasio e, incluso, han posado durante eventos privados a los que han asistido.

Lincoln Palomeque y Valentina Janna han coincidido en varios lugares juntos e incluso han posado para su redes - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Algo que ha caracterizado a Lincoln Palomeque durante su carrera artística es el hecho de que el actor ha sido bastante hermético en cuanto a su faceta amorosa. De hecho, durante los más de diez años que sostuvo una relación con la presentadora Carolina Cruz, con quien tuvo dos hijos, pocas veces el también modelo dio declaraciones acerca de su vida en pareja, pues nunca quiso responder por qué no le pidió matrimonio a la exreina vallecaucana.

Tras su mediática separación en marzo de 2022, cuando la pareja de celebridades sorprendió al mundo del entretenimiento al confirmar su ruptura, tanto los seguidores como la prensa rosa han estado muy pendientes de conocer quién será la mujer que conquiste al actor y con quien se dé una nueva oportunidad después de Carolina Cruz, quien ya lleva más de un año con su nuevo amor, el piloto sanandresano Jamil Farah.

Se rumora que Lincoln Palomeque y la cantante Valentina Janna estarían iniciando una relación - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Pese a que Lincoln se ha dejado ver muy sonriente junto a la modelo y cantante con la que comparte momentos de su día a día, en las redes sociales de la artista caribeña se encontró que tiene pareja y recientemente se estrenó como mamá, pues en septiembre dio a luz a su bebé Galieth.

Por esta razón, se descartó que Lincoln y Tina, como es conocida la cantante en la industria musical, estén iniciando una relación, pues al parecer ambos son muy buenos amigos. Aun así, los internautas en redes sociales alcanzaron a opinar sobre su cercanía.

Lincoln Palomeque y Valentina Janna fueron pillados entrenando juntos - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Él es bello y soltero, la chica está bella, no le veo el problema”, “no creo que haya romance.... Ella acaba de dar a luz y no creo que sea la mejor temporada para que tenga un romance...Ni ella y mucho menos él”, “soltero con total libertad. Buena por él”, “tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, él es soltero”, “se nota solo está posando”, “ya es hora que consiga con quien pasar la vida”, “se nota que solo son amigos”, “ahí no pasa nada”.

¿Quién es Valentina Janna?

Aunque es abogada de profesión, egresada de la Universidad Popular del Cesar, ‘Tina’ Janna, a sus 26 años, revolucionó el mundo de la música en su natal Valledupar. A pesar de haber crecido rodeada de folclore colombiano, eligió el género urbano, ya que le apasiona el reguetón.

Valentina Janna tiene pareja y en septiembre tuvo a su bebé Galeth, razón pro la que se descartó su relación con el actor Lincoln Palomeque - crédito @tinajanna/Instagram

Es recordada por haber sido reina del Carnaval de Valledupar; además, se ha destacado en el mundo del modelaje, las pasarelas y los certámenes de belleza. En su carrera musical ha incursionado en ritmos como la guaracha, la electrónica y el dembow, géneros completamente distintos a aquellos con los que creció en su ciudad natal.

“Siempre me ha gustado hacer cosas diferentes, crear ideas nuevas, salirme de la monotonía, y siempre soñé con hacer música distinta a la que estaba acostumbrada a escuchar (...) Me gustan los ritmos que hacen mover a la gente, que activan sus energías y sus sentidos”, declaró para el diario local El Pilón.

En 2022, ‘Tina’ estrenó “Yo soy así” junto al DJ barranquillero Zetiande y el DJ paisa Frazier. De esta manera, la artista nacida en Valledupar apostó por posicionarse en el mercado internacional, añadiendo un valor especial al empoderamiento femenino.

“Con la ayuda de Dios, de la gente y de todo mi equipo de trabajo, espero llegar cada día más lejos, que las personas se conecten e identifiquen con mi música, que la disfruten y que vivan cada sonido. Quiero que podamos ser un movimiento donde las mujeres logren empoderarse e identificarse”, agregó la artista urbana.