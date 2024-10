Cony Camelo hizo inesperada confesión sobre Juan Pablo Llano en ‘Masterchef Celebrity’ que desató comentarios en redes sociales

La actriz no dudó en resaltar las cualidades de su colega en lo que refiere al aspecto físico - crédito Canal RCN

Cony Camelo ha sido una de las participaciones más polémicas de la temporada de Masterchef Celebrity que avanza en el Canal RCN. Sus opiniones sobre varios de los participantes, entre los que se encuentran los recientes eliminados Franko Bonilla e Ilenia Antonini, han provocado que los internautas la ataquen en las redes sociales.

En el capítulo que se emitió en la noche del viernes 4 de octubre, la actriz nuevamente fue tendencia en redes sociales por dar una opinión sobre su compañero Juan Pablo Llano. Para entrar en detalle, los participantes se dividieron en tres grupos —rojo, azul y verde— y debieron dirigirse a uno de los sets de grabación para entregar las preparaciones de sus compañeros dentro del canal.

Al llegar al encuentro en Buen día, Colombia, Nina se disponía a presentarles a los periodistas el plato que les habían preparado; sin embargo, la presencia de Llano generó distracciones y no prestaron atención a los detalles de las indicaciones de la actriz. “La trama, la trama, llegó la trama de Masterchef y nosotros no pudimos explicar nuestro plato”, puntualizó la actriz de Enfermeras.

Mientras entregaban sus preparaciones al set de grabaciones del matutino del canal de televisión, varios de los integrantes del equipo como Viena Ruíz, Violeta Bergonzi, Andrés López y George Pinzón también se despacharon en elogios por el actor. “Si como esto, ¿me pongo así de cuajo como Juan Pablo?”, preguntó Pinzón.

Otro de los apuntes de los presentadores del programa logra sonrojar a Juan Pablo, al asegurar que el plato de comida que estaban probando “está más rico que Juan Pablo Llano”, por lo que el actor no dudó en reaccionar detrás de cámaras al decir que: “Hmmm, hola … Yo soy un poco tímido la verdad”. Fue en ese momento, en el que Cony Camelo intervino y aseguró que su compañero es el nuevo sex symbol de la temporada del reality de cocina.

Y agregó: “Claro, entonces todas las chicas enloquecen, es impresionante lo que produce Juan Pa”, despertando algunos comentarios en redes sociales como: “Bueno, por primera vez Cony habló bien de uno de sus compañeros”; “concuerdo con Cony en MasterChef, Juan Pablo es todo lo que está bien en esta vida”; “perfectamente sería George, si me pone así de bueno como Juan Pablo me lo como”, entre otros.

Cony Camelo rompió en llanto por comentarios de los jurados

Durante el capítulo que se emitió en la noche del 2 de octubre, la actriz se despachó en contra de los jueces Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, debido a la rudeza con la que siente es tratada. De acuerdo con Camelo, ha comenzado a sentir miedo en el cuerpo, porque siente que son mucho más dóciles con sus compañeros que con ella.

Por otro lado, aseguró que se siente agotada de que cada vez que sale de las grabaciones, lo que quedó evidenciado en el episodio, cuando la chef mexicana le menciona que debe agregar un ingrediente más a su mayonesa “porque está aguada”, comentario que no le gustó a la actriz de Los Reyes.

“Estoy cansada de esforzarme, de estudiar y de que … Estoy cansada. Parece fácil para ella (Adrià Marina), pero es que la mayonesa nunca crece con la técnica que ella me propone. Perdí un tiempo valiosísimo, estoy aburrida”, fueron los primeros argumentos de Cony. Y agregó que siempre pensó que saldría antes, ya que sentía que no estaba aguantando la presión del formato de cocina para famosos: “Siempre dije que yo saldría antes porque no estaba resistiendo. Uno pierde acá como cuatro años de vida ... Hoy es uno de esos días en que no quisiera estar acá”.