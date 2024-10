Charlie Zaa reveló cuánto cobró en su primera presentación como solista: “Era mucha plata en 1996″

Charlie Zaa confesó cuanto ganó durante su primer show como solista - crédito @zaacharlie/Instagram

El cantante de boleros y salsa Charlie Zaa confesó en medio de una entrevista para Los impresentables, de Los 40 Colombia, cuánto dinero ganó cuando decidió hacer su carrera profesional como solista después de ser corista en orquestas tropicales durante años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El intérprete de Odiame recordó que al inicio de su carrera, cantando junto a grandes orquestas, las que abandonó para hacer su propia marca y hacer nombre en Estados Unidos, país en donde pudo posicionarse como una de las mejores voces del bolero.

El cantante colombiano confesó cuanto cobro en su primer show - crédito @zaacharlie / Instagram

Zaa se aventuró a ser solista en 1996, año en el que cobró su primer concierto. “Yo cobré cuatro millones de pesos, eso era mucha plata en el año 96″, dijo entre risas; además, aprovechó para confesar que con ese primer sueldo se pudo dar varios lujos junto a su familia.

“Yo siempre he sido un dador gustoso, así como llega yo mismo la comparto con mi gente, con mi mamá, mi papá, mi esposa, por eso siempre he tratado de compartir eso que Dios me da”, dijo cantante oriundo de Girardot.

El escenario soñado de Charlie

Zaa tiene una trayectoria de casi 30 años en la industria de la música, por lo que en varias ocasiones se le ha visto destacar con reconocimientos y momentos importantes en su carrera, sin embargo, el colombiano asegura que desde que empezó su carrera sonó con tocar en prestigiosos escenarios.

“He estado en lugares con lo que soñé de muy niño y nunca me imagine que iba a estar, por ejemplo el Madison Square Garden fue maravilloso, el festival de Viña del mar fue igual… De imaginármelo a vivirlo es otra cosa”.

El cantante de Girardot confesó que sintió una presión antes de subirse al cantar en el festival de Viña, “fue mágico llegar a Viña del Mar y encontrarte con una concha acústica de más de 26 mil personas, todas gritando tu nombre y cantando tus canciones, eso te genera una presión gigante y los nervios se ponen al millón”.

Charlie Zaa confesó que la presión en el festival de Viña fue tanto que se soltó una gota de orina - crédito @los40colombia / TikTok

Incluso confesó que la presión ante el público del festival fue tan grande que sus esfínteres alcanzaron a traicionarlo por un momento. “En algún momento por los nervios alcancé a soltar una gotita de orina, porque estar ahí no es fácil, me alcance a hacer chichi”, dijo entre risas.

Pasar del vinilo al streaming

Charlie Zaa ha sido un artista que se ha mantenido vigente por varias décadas, por lo que tuvo la oportunidad de ver la trasformación de la música y la migración del los álbumes al mundo digital, razón por la que confesó como ha sido su experiencia con estos cambios.

“El cambio ha sido del cielo a la tierra, todo ha sido muy drástico, y yo he vivido prácticamente las dos etapas, lo que fue el cambio del acetato al CD y después lo que fue todo eso a lo digital… La verdad si he sufrido un poco, pero me he adaptado”, dijo.

El cantante de Flor sin retoño confesó que tuvo que moverse de manera inmediata dentro del nuevo mundo digital para poder mantenerse vigente, pues considera que las plataformas de streaming y las redes sociales son herramientas que lo ayudan como artista a estar conectado con su audiencia.

“Todo ha sido muy rápido porque son herramientas que están a disposición de tu arte para poder mostrar, y además es una de las maneras más fáciles para poder llegar al público a nivel mundial”, dijo.

La versatilidad de Charlie Zaa

El artista de Girardot se ha destacado en su carrera por ser uno de los cantantes más versátiles que hay en la música colombiana, pues en varias ocasiones se le ha visto cantar diferentes géneros en los cuales se ha podido desempeñar con su voz.

El cantante se ha desempeñado en varios géneros - crédito @zaacharlie/ Instagram

Según explicó Charlie en la entrevista con Los 40 Colombia, esta versatilidad la ha manejado como un propósito de su carrera. “La verdad he preferido no crearme limitaciones, eso está en la mente, como tú lo creas, se hará, por eso siempre me he atrevido a hacer de todo, he hecho pop, boleros, cumbias, salsa, bachata y yo me atrevería a hacer rock”.