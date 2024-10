Recusación contra la directora de la Uaesp levantó sospechas de “jugadita política” en el Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá no pudo llevar a cabo un debate de control político contra Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, programado para el 4 de octubre - crédito montaje Infobae

El Concejo de Bogotá se preparaba para llevar a cabo un debate de control político el viernes 4 de octubre, en el que la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Consuelo Ordóñez, sería la principal protagonista.

La citación, impulsada por los concejales del Centro Democrático, Oscar Ramírez Vahos y Daniel Briceño, tenía como objetivo discutir la problemática de los cementerios en la ciudad, tema que ha generado una serie de polémicas en las últimas semanas. Sin embargo, el debate no pudo llevarse a cabo debido a una recusación presentada contra Ordóñez, lo que generó un intenso debate en el Concejo sobre la legitimidad de esta excusa.

Esta decisión desató una ola de críticas entre los concejales, quienes consideraron que la recusación no debía ser un impedimento para que la funcionaria respondiera a las preguntas que se le plantearan. “Es importante saber por qué es la recusación, acá no conocemos ese escrito”, comentó el concejal Germán García. “Usted expondría temas que son de público conocimiento. No está bien que se levante la sesión porque vendrán otros funcionarios para hacer exactamente lo mismo y hacer una jugadita”, añadió, enfatizando la necesidad de mantener la dignidad del Concejo.

Consuelo Ordóñez presentó una recusación en su contra relacionada con el manejo de los cementerios en Bogotá- crédito Camila Díaz y Sofía Toscano/Colprensa

La ausencia del control político generó inquietud entre los concejales, quienes vieron en este hecho una potencial apertura para que otros funcionarios evadan sus responsabilidades. “Lo que está diciendo la señora Consuelo Ordóñez significa que no hay un director para resolver el tema de los cementerios porque por esa recusación, según ella, no puede actuar”, expresó el concejal Rubén Torrado, quien destacó la falta de liderazgo en la Uaesp para abordar la crisis de los cementerios en Bogotá.

Durante la sesión, otros concejales también cuestionaron la validez de la recusación como excusa para no comparecer ante el Concejo. El concejal Marco Fidel Acosta indicó que “todo fue una excusa para evadir las preguntas de los cabildantes”. En su opinión, la funcionaria perdió la oportunidad de aclarar la situación actual de los cementerios, un tema que ha sido objeto de múltiples críticas y que requiere transparencia y respuestas claras.

El concejal Daniel Briceño lanzó críticas contra la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, en medio del debate por el tema de los cementerios en Bogotá - crédito X

El debate de control político estaba destinado a abordar varios puntos críticos, incluyendo la crisis en los cementerios de Bogotá, el funcionamiento de los servicios funerarios de la Uaesp, y la situación de los contratos de concesión. Sin embargo, la imposibilidad de avanzar en estas discusiones dejó a muchos concejales frustrados: “Si aceptamos esa teoría de que puede declararse impedida para un control político, pues el día que en esta ciudad, Dios no quiera, haya un nuevo carrusel de contratación, todos los funcionarios indagados o investigados no responderán ante el Concejo”, advirtió el concejal Daniel Briceño, que también instó al alcalde Carlos Fernando Galán a dialogar con sus funcionarios.

La respuesta de la directora de la Uaesp

Ante la controversia generada, la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, se defendió asegurando que no estaba evadiendo su responsabilidad. “Diversas opiniones jurídicas querido concejal Daniel Briceño. Pero allá estuve toda la mañana dispuesta y atenta. Y asi estaré siempre cumpliendo mi deber”.

Consuelo Ordóñez aseguró que no está evadiendo su responsabilidad y que la recusación es un asunto jurídico que debe ser resuelto - crédito @consuelordonez/X

En conversación con Semana, la directora también explicó que había una diferencia de conceptos sobre la posibilidad de llevar a cabo el debate y que el secretario jurídico del Concejo había sugerido que no se realizara debido a la recusación. “Me presenté en el debate para atender los requerimientos, pero los abogados sugirieron no hacer referencia al tema de manera pública para evitar problemas por la recusación”, indicó, solicitando que el debate se aplazara hasta que la Procuraduría General de la Nación resolviera la recusación, y expresó su intención de acudir al Concejo en cuanto se despejara la situación

Finalmente, la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá emitió un comunicado en el que se informa que el debate se reprogramará en una fecha aún por confirmar. Mientras tanto, el clima de incertidumbre sobre la situación de los cementerios en la ciudad persiste y seguirá siendo un tema candente en la agenda política de la ciudad, y el control político que los concejales buscan ejercer sobre la UAESP se convierte en un asunto de vital importancia para la transparencia y la confianza ciudadana.