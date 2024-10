Estudiantes de la Universidad de Magdalena se quedaron sin pasantías por millonaria estafa: “Nos vendieron una ilusión”

La representante legal de la agencia habría sido egresada de la misma universidad- crédito montaje Infobae/Freepik

Un grupo de 17 estudiantes de la Especialización en Docencia de la Universidad del Magdalena denunció una presunta estafa cometida por la agencia de viajes Alma Viajera, que debía gestionar los tiquetes aéreos para su pasantía en España, un requisito fundamental para culminar su posgrado.

Según información suministrada por los afectados a RCN Radio, la agencia, cuya representante legal sería Mayra Alejandra Patiño Jiménez, una egresada de la misma universidad, no cumplió con la compra de los boletos de avión, a pesar de haber recibido el pago por parte de los estudiantes. La suma total del dinero entregado por el grupo asciende a $88 millones.

El grupo de pasantes eligió esta agencia de viajes por recomendación de la propia Universidad del Magdalena, que no veía inconveniente en confiar en una de sus egresadas. “No era una desconocida para la Universidad, pero se desconocía su conducta impropia y falta de ética”, indicó la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la universidad.

Los afectados realizaron rifas, vendieron postres y usaron sus ahorros para costear los tiquetes y hospedajes, incrementando su pérdida económica - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Cada uno de los estudiantes pagó la suma de $5′180.000, lo que cubría los vuelos Cartagena-Madrid-Barcelona, ida y vuelta, además de los trayectos Roma-París-Madrid. A pesar de haber reunido el dinero con esfuerzo, vendiendo postres, haciendo rifas y usando sus ahorros, los estudiantes se encontraron con una amarga sorpresa el día de su viaje.

“Cuando llegamos a Cartagena el 29 de agosto, nos enteramos de que, la agencia no había comprado los vuelos. Estábamos varados y nos tocó costear esa noche de hospedaje y alimentación porque ya era de noche y no podíamos regresar a Santa Marta”, relató Valeria González, una de las estudiantes afectadas, al medio ya citado.

Afectación económica y académica

El viaje a España era un requisito de grado para completar la especialización en docencia, y la falta de la pasantía retrasaría su graduación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto de esta situación no se limita solo a la pérdida económica, que incluye no solo el dinero destinado a los vuelos, sino también lo gastado en hospedaje y otros preparativos para el viaje. “Perdimos el dinero de los hoteles que habíamos pagado en Europa porque no pudimos viajar”, explicó González.

La frustración es profunda no solo por la pérdida económica, sino porque los estudiantes ven cómo se trunca la posibilidad de culminar sus estudios de posgrado. “Nos afecta muchísimo, dado que al no existir la pasantía como opción de grado, nos va a atrasar la fecha de culminación de la especialización y la fecha de grado. Tendríamos que hacer una tesis o un diplomado que generaría un costo adicional”, expresó otro de los estudiantes que también se vio afectado por la situación.

Entre las personas afectadas no solo se encuentran estudiantes de la Universidad del Magdalena, sino de la Universidad del Atlántico, e incluso algunos docentes de la misma institución académica.

Respuesta institucional

La Universidad del Magdalena ha ofrecido acompañamiento legal y alternativas académicas para cumplir con los requisitos de grado de los estudiantes afectados - crédito Universidad del Magdalena

La Universidad del Magdalena, a través de su Consultorio Jurídico, ha ofrecido a los estudiantes y docentes afectados su respaldo legal, asegurando que se brindará el acompañamiento necesario para que puedan avanzar en las acciones legales contra la agencia de viajes.

“Les brindaremos el acompañamiento a los docentes y estudiantes afectados a través del Consultorio Jurídico”, aseguraron desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. Adicionalmente, como medida para paliar los efectos académicos de esta situación, se ha propuesto la opción de cursar un diplomado sin costo adicional para los estudiantes, con el fin de que puedan cumplir con los requisitos de grado y no vean interrumpido su proceso de formación.

El silencio de la agencia de viajes

Los estudiantes afectados piden que se tomen acciones legales contra la agencia y que se implementen medidas preventivas para evitar futuros fraudes - crédito Getty Images

A pesar de los reiterados intentos de comunicación por parte de los afectados, hasta la fecha la agencia Alma Viajera no ha dado respuesta alguna. Este prolongado silencio ha generado indignación entre los estudiantes, quienes exigen que se tomen las acciones legales pertinentes contra la agencia. “Desde el día 29 de agosto del presente año, día que debíamos viajar, la agencia no contesta los teléfonos ni ha devuelto el dinero, ni entrega ninguna respuesta”, manifestó María Isabel Smith, otra de las denunciantes a RCN Radio.

Mientras el proceso judicial avanza, los estudiantes continúan con la esperanza de recuperar el dinero que con tanto esfuerzo lograron reunir para cumplir sus sueños académicos y profesionales.