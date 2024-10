Este es el famoso artista urbano que inició su carrera haciendo presentaciones como ‘Yo me llamo Cosculluela’

Kapo confesó que tuvo que iniciar su carrera imitando a otro reguetonero - crédito Mega Star FM

En cantante Kapo, reconocido por su éxito musical Ohnana, confesó que en medio de una entrevista para el canal de YouTube Reggaeton Colombiano que en el proceso en el que estaba construyendo el camino para ser uno de los reguetoneros más escuchados tuvo que ser imitador de otro artista urbano.

Kapo o Juan David Loaiza Sepúlveda, por su nombre real, confesó que durante una apuesta por crecer como cantante en Bogotá, se presentó en bares, pero también se arriesgó a ser imitador del reguetonero Cosculluela.

“Vendí mi moto y salí para Bogotá para poder hacer una gira de medios de un video con el que iniciamos, era solo una semana, pero me demoré allá como 6 meses, vendía shows a 500 mil o cantaba covers en discotecas... No estaba tan bien, pero tenía que obligarme”.

El caleño imitó a Cosculluela porque pagaban mejor que a un artista original - crédito @reggaetoncolombiano/ TikTok

Después de que uno de sus colegas musicales lo llevara a Panamá como corista, él vuelve a Bogotá y decide volverse imitador, “Me di cuenta de que a los Yo me llamo les pagaban más que a los artistas originales, a ellos les pagaban como 3 o 4 millones de pesos... Hice como tres shows vestido como Cosculluela... Eso me dejó una experiencia muy bonita”.

Aunque muchos de sus fanáticos creen que el cantante caleño estuvo en el reality de Caracol Televisión, hace unos meses en una entrevista para Los 40 Colombia, Kapo confesó que solo se hacía llamar Yo me llamo para aclarar la imitación de Cosculluela, pero en realidad nunca estuvo en el programa.

Es por eso que en medio de la entrevista para Reggaeton Colombiano agradeció la etapa de ser imitador, pero también confesó que agradece no haberse quedado como el doble de Cosculluela, pues asegura que eso lo pudo haber desligado de su esencia como artista.

Kapo agradeció haber pasado por varias etapas entes de llegar al éxito - crédito La Industria Inc

“Estoy agradecido con que no me tocó ser ningún Yo me llamo, esto sin desmeritar a los imitadores, sino que lógicamente si yo quiero ser un artista original puede que al final quede siendo alguien que no quiero ser por quedarme ahí”.

El éxito detrás de Ohnana

El artista que salió de una bomba de gasolina aseguró que el éxito de su canción, que ya tiene más de 120 millones de reproducciones en YouTube, fue un “monstruo” que no esperaba, pues además recordó que artistas como Maluma, Feid, Karol G, Ryan Castro y Greeicy han compartido el gusto por la canción en redes sociales.

“Dios quería que esa canción llegara a un siguiente nivel, por eso nos fue tan bien en el top viral 50 de Spotify... Se siente fantástico, es maravilloso y se siente poético. Yo creo que la magia de esa canción es que la hice con el amor de mi vida”.

Kapo confesó que desde que empezó a escribir la canción sabía que iba a llegar a ser un éxito mundial, pues considera que “la letra de la canción y la inspiración de estar enamorado locamente de una persona fue el gancho con el que pudo atrapar a varios”.

“La letra se siente, se siente mucho la canción, las palabras que yo digo ahí son palabras bonitas y todo, usted me ve así tatuado y un poco irreverente, pero lo que hay en mi corazón es bonito... Por eso sé que es momento de brillar, es Kapo time, es momento de decirle a la gente que yo tengo buena música”, explicó.

Kapo llegó a la posición más alta con Ohnana en la lista global de Spotify - crédito / Spotify Charts

La canción fue lanzada el 6 de junio de 2024 y desde entonces se ha mantenido entre los 4 vídeos musicales más vistos en Colombia en lo que va del año, además entró a la lista de las 100 canciones más escuchadas de Spotify, llegando a la posición 37 en su mejor momento, con más de 2 millones de reproducciones diarias.

La canción ya cuenta con más de 175 millones de reproducciones en Spotify, lo que le ha ayudado al cantante a sumar más de 21 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma.