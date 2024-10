Continúa la extensa búsqueda de Sofía Delgado, niña desaparecida en Candelaria, Valle del Cauca: un operativo de angustia y esperanza

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, entregó información sobre el operativo de búsqueda de la menor Sofía Delgado - crédito Colombia Oscura

Este domingo 6 de octubre, la Alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca, dio a conocer nuevos detalles sobre el operativo de búsqueda de Sofía Delgado, una niña de 12 años que desapareció en circunstancias aún no esclarecidas el pasado 29 de septiembre.

Han pasado ocho días desde que la menor fue vista por última vez, y su desaparición ha conmovido no solo a su comunidad, sino a todo el país, que sigue con atención el desarrollo de este caso.

Según las autoridades, la búsqueda de Sofía ha sido exhaustiva, movilizando a más de 100 unidades entre personal de la Policía Metropolitana de Cali, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Grupo Antisecuestro y Extorsión (Gaula), la Secretaría de Gobierno de Candelaria y la Comisaría de Familia.

Sofía Delgado, niña de 12 años, sigue desaparecida en Candelaria, Valle del Cauca - crédito Colombia Oscura

El operativo ha cubierto vastas zonas del municipio, extendiéndose por los corregimientos de Villagorgona, La Victoria, Belorizonte, Los Ángeles y Las Dalias, así como por áreas rurales de Buchitolo, El Cabuyal, El Carmelo y La Regina. Incluso se han realizado sobrevuelos con avionetas ultralivianas para rastrear áreas de difícil acceso.

La alcaldesa de Candelaria, Géssica Vallejo Valencia, ha estado al frente de las labores de búsqueda y se pronunció con un mensaje de esperanza, expresando que “esperamos encontrarla muy pronto y que todos ustedes nos sigan acompañando de la mano de Dios en su búsqueda”. La comunidad, desesperada por la desaparición de Sofía, ha mostrado una profunda solidaridad, participando en recorridos y revisando zonas específicas del municipio con la esperanza de hallar algún rastro de la menor.

Entre los lugares inspeccionados se incluyen cultivos y pastizales, así como sectores rurales y veredales donde podrían encontrarse pistas. Sin embargo, hasta el momento, las labores no han arrojado resultados concretos sobre el paradero de la niña.

Sofía Delgado sigue desaparecida en Valle del Cauca - crédito Alcaldía de Candelaría

El caso de Sofía ha estado marcado por la incertidumbre y la angustia de su familia. Lady Zúñiga, madre de la menor, ha hecho un llamado público a las autoridades y al Gobierno Nacional para que redoblen los esfuerzos en la búsqueda. En un video que se hizo viral en redes sociales, Zúñiga suplica: “No hay nada concreto, no sé nada de mi niña y todavía no hay pistas que revelen dónde está. Quiero algo más concreto y qué me digan qué está pasando, quién se la llevó”.

Sofía Delgado fue vista por última vez cuando salió de la casa de su abuela en Villagorgona para buscar un champú que usaría para bañar a sus mascotas. Según relató Katherine Delgado, tía de la niña, el trayecto que debía hacer Sofía era corto, un recorrido que había realizado en otras ocasiones y que no le tomaba más de cinco minutos. Sin embargo, en esta ocasión no regresó.

Una cámara de seguridad del sector logró captar a la niña caminando por una calle, pero las imágenes no son concluyentes debido a la obstrucción visual causada por los árboles. La familia ha asegurado que Sofía vestía un short blanco y una blusa morada al momento de su desaparición, y fue vista por última vez alrededor de las 2:30 p. m.

Asimismo, se conoció que se han realizado recorridos por las áreas de cultivos y pastizales, así como sobrevuelos en avioneta ultralivianas. El objetivo de las labores es poder dar con el paradero de la menor de edad - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Metropolitana de Cali ha destacado que se están utilizando herramientas tecnológicas avanzadas para apoyar el operativo de búsqueda. Estos recursos incluyen sistemas de geolocalización y drones, con la esperanza de que la tecnología ayude a localizar a Sofía en los vastos terrenos que se están inspeccionando.

Además, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 25 millones de pesos para quien pueda proporcionar información clave que permita dar con el paradero de la menor. En un comunicado oficial, se detalló que cualquier persona con datos específicos puede comunicarse con la Personería Municipal, la Sijín o la Gobernación del Valle del Cauca.