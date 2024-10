El cantante de música popular Joaquín Guiller habló de cómo puso en riesgo su carrera por culpa del licor: “Estaba casi alcoholizado”

Joaquín Guiller habló de dura etapa que superó con el alcohol - crédito @joaquinguiller/Instagram

Joaquín Guiller se sinceró con su público y compartió oscuro episodio del pasado en el que estuvo a punto de convertirse en alcohólico y vio en riesgo su carrera como cantante.

El artista de música popular relató cómo un lucrativo negocio se convirtió en su perdición, pues a pesar de las jugosas ganancias que le dejaba, lo llevó a cambiar sus hábitos de vida y descuidó su faceta musical. “Pasaba de fiesta en fiesta”, contó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cantante nacido en el municipio de Briceño, Antioquia, pero que creció en Yarumal, se siente orgulloso de ser un ‘montañero de pura cepa’, algo que repite en sus entrevistas en las que exalta su cultura antioqueña. “Salí de mi pueblo a los dos años, todos mis amigos y mi esposa son de Yarumal”, dijo.

En esta oportunidad, el artista estuvo como invitado al show digital Malas influencias, donde conversó con el periodista Camilo Gaviria sobre sus orígenes, sus más grandes pérdidas y, el problema que tuvo con el alcohol.

Joaquín Guiller abrió su corazón y permitió conocer oscuro episodio de su pasado en el que supero el alcoholismo - crédito @malasinfluencias_show/Instagram

Buscando diversificar sus ingresos y no depender únicamente de la música, Joaquín Guiller optó por explorar su faceta de empresario y aventurarse en el mundo nocturno abriendo un bar llamado La Tranca, un lugar inspirado en las típicas fondas paisas de la región cafetera de Colombia con la que tuvo gran éxito.

No obstante, el cantante en un punto se dio cuenta de que se estaba dedicando mucho a este negocio y, había descuidado otros aspectos de su vida como la familia, e incluso su sueño en los escenarios. “Ese sitio me puso entre la espada y la pared con mi familia. Ahí si me estaba afectando… Estaba casi que alcoholizado”, mencionó el intérprete del éxito Usted no me olvida a quien su negoció se le volvió un obstáculo en carrera y en su vida sentimental. “Pasaba mucho tiempo allá, eso era fiesta tras fiesta”, agregó.

El cantante buscó por todas las maneras posibles evitar que el hombre consiguiera su objetivo - crédito @joaquinguiller/Instagram

Joaquín Guiller perdió 4 familiares en 6 meses

Por otra parte, el cantante paisa en la misma charla reveló conmovedora historia con la que quiso inspirar a sus seguidores, pues narró el momento más triste de su vida que lo marcó para siempre.

Guiller relató cómo tuvo que despedirse de cuatro seres queridos en un corto tiempo, pues el artista paisa enterró en seis meses a dos hermano y, a sus padres.

Joaquín Guiller narró cómo perdió cuatro familiares en seis meses - crédito Malas Influencias/Youtube

Con la voz entrecortada, Joaquín revivió el dolor con el que carga y el sentimentalismo que le genera, pues su hermano, el mayor de los hombres, fue el primero que murió. “Nunca hablo de estos temas, porque son complicados. El man me da duro porque teníamos mucha empatía, falleció a los 19 años”, comenzó contando sobre su hermano que fue por un tiempo el sustento de su casa y quien lo inspiró a tomar las riendas de su familia.

“A mi otro hermano Wilson lo secuestraron recién llegó de España porque pensaron que por haber estado en Europa estaba tapado en plata, pero de hecho se regresó por falta de trabajo, no tuvimos como pagar el rescato y lo mataron, él fue él último de los que enterré en seis meses, se me fue mi mellizo Wilder que se mató en un accidente de carro, por último a mis padres. Yo era el niño de la casa en ese enotnces, desde ahí me volví el líder”, narró.

El cantante de temas como: No sufriré por nadie, Así soy y Vale la pena, también perdió otra hermana, quien falleció de cáncer en España, no pudo repatriar su cuerpo, pero se trajo las cenizas en un morral hasta Medellín. Finalmente, nos habló de la muerte de sus padres.

Por último, el artista se refirió al caso en el que un hombre subió a su tarima durante una presentación en vivo para besarlo, hecho que muchos de sus seguidores calificaron como acoso. Sin embargo, el cantante afirmó que pese a los negativos comentarios y la presión social no ejercerá acciones legales. “Yo siento que esa en la forma en la que él quiso expresarse, prefiero pensar que fue un tema de tragos”, mencionó el cantante que agregó que justamente ese mismo día otra persona ebria también se subió y por poco lo hace caer del escenario en el mismo concierto.