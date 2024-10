Gregorio Eljach es el nuevo procurador general de la Nación: candidato de Gustavo Petro tuvo el visto bueno del Senado

Gregorio Eljach espera que con esta estrategia logre convencer a los magistrados - crédito Colprensa

El Senado de la República eligió este miércoles 2 de octubre de 2024 al nuevo procurador general de la Nación. Se trata de Gregorio Eljach, ternado por el presidente Gustavo Petro.

El exsecretario general del Senado le ganó el pulso a Luis Felipe Henao (Consejo de Estado) y Germán Varón Cotrino (Corte Suprema de Justicia).

Gregorio Eljach tuvo un total de 95 votos, mientras que Henao tuvo 3 votos positivos y Varón Cotrino 2.

Al respecto, Eljach agradeció la confianza del presidente Gustavo Petro. Además, agradeció a las fuerza políticas por llegar a un acuerdo y terminar siendo elegido.

“Se ha producido un hecho sobre el cual invito a todas las fuerzas políticas y sociales a que reflexionemos. Somos capaces de ponernos de acuerdo en asuntos esenciales para el bien de la sociedad colombiana sin renunciar a nuestras convicciones”, indicó Eljach.

Elección de Gregorio Eljach como procurador general - crédito Leonardo Vargas/Senado

La elección del reemplazante de Margarita Cabello inició a las 9:57 de la mañana con la votación de impedimentos. Muchos senadores y senadoras se declararon impedidos para elegir al nuevo procurador.

Luego de haber finalizado la votación de impedimentos y posteriormente confirmar la acreditación de los tres ternados, cada uno de ellos tuvo el uso de la palabra para dirigirse a todos los senadores de la República.

Luis Felipe Henao indicó que “la Procuraduría debe de tener un papel fundamental en el respeto de la Constitución, trabajando de la mano del Congreso y la Justicia”. Y agregó: “Al siguiente procurador, decirle que tiene el deber fundamental de hacer que no sea el último procurador”.

Acto seguido, Germán Varón Cotrino detalló que “la institucionalidad debe de estar orientada contra la corrupción”. El candidato por la Corte Suprema de Justicia aseguró que la Procuraduría debe seguir con sus funciones disciplinarias.

El último turno fue para Gregorio Eljach, quien agradeció al presidente Gustavo Petro “por su gesto democrático que permitió que mi nombre está a consideración de ustedes”.

Y agregó: “Mi compromiso con la institucionalidad del país involucra volcar a la procuraduría en la lucha contra la corrupción (...) Tenemos que destruir la clase maligna de la corrupción e impedir que la clase vulnerable sea victima de esta”.

Finalmente, el nuevo procurador general de la Nación y quien reemplazará a Margarita Cabello insistió que “la Procuraduría será un órgano potente, actual, decidido que tendrá como norte el cumplimiento estricto de la constitución. Pero también va a estar en el territorio, con la gente de a pie”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró antes de la votación en el Senado que la persona elegida debe garantizar la democracia en Colombia.

“Es muy importante que haya garantías para todos los sectores, que no sea un procurador del Gobierno, que no sea un procurador de la oposición, sino un procurador con independencia, que brinde garantías no solo a los sectores políticos, sino a la sociedad colombiana”, indicó el jefe de la cartera del Interior.