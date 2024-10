Una familia colombiana en Líbano pide ayuda para abordar vuelo humanitario con sus tres gatos

Brigitte Anzola insiste en no abandonar el país sin sus mascotas mientras solicita a las autoridades un permiso especial de viaje para sus felinos - crédito @NoticiasCaracol / X

En Líbano, una familia colombiana enfrenta una situación desesperada mientras ruega que se le permita abordar un vuelo humanitario con sus tres gatos. Brigitte Anzola, que llegó al país para visitar a su hija, Joselyn Reyes, se niega a abandonar el territorio libanés sin sus mascotas.

El 26 de septiembre, durante una entrevista en vivo con Noticias Caracol, Anzola y su familia tuvieron que evacuar su hogar debido a una amenaza de bombardeo. Ahora, a solo dos días de la salida del vuelo humanitario, la familia solicita a las autoridades que les permitan llevar a sus gatos a bordo. Joselyn Reyes enfatizó la importancia de sus mascotas, afirmando que los animales son parte integral de su familia y que no puede dejarlos atrás.

Reyes explicó que, aunque comprende las restricciones para viajar con su perro de raza grande, un rottweiler, no tiene a nadie en quien confiar para cuidar de sus tres gatos. “Mi petición en este momento, mi deseo más grande, es que me permitan abordar con mis mascotas, con mis tres gatos en este caso. Son unos gatos que están esterilizados, están vacunados”, detalló añadiendo que recientemente los llevó al veterinario para obtener los certificados de salud necesarios: “Son unos gatos que esta semana, para yo estar lista con todo, los llevé al veterinario, les hicieron su chequeo y les hicieron el certificado que necesitarían para darse cuenta de que ellos están en buen estado físico. Tienen su microchip también”.

Brigitte Anzola recibió un mensaje de un posible bombardeo en plena entrevista con Noticias Caracol - crédito @NoticiasCaracol/X

La familia solicitó a la Cancillería colombiana y a las autoridades pertinentes que les otorguen un permiso especial para abordar el vuelo con sus mascotas. Reyes expresó su firme decisión de no abandonar Líbano sin sus gatos, incluso si eso significa quedarse en una situación peligrosa.

“A la persona que tenga la potestad de otorgarme ese permiso, esa autorización, que me permitan subir con ellos al avión, porque yo personalmente, y se lo dije a mi mamá, me niego a montarme a ese vuelo si no me permiten subirme con ellos”. La mujer afirmó para el medio citado que si no consigue ”el permiso o la tripulación de las fuerzas aéreas no me permiten subir con ellos, me devuelvo a mi casa, me devuelvo y que sea lo que Dios quiera, pero no los voy a abandonar”.

Brigitte Anzola, visiblemente afectada, manifestó que no puede dejar a su hija en una situación tan difícil. “Si mi hija no puede viajar con todo el dolor que me daría, yo tampoco porque sé que mi familia me está esperando en Colombia, pero no puedo dejar a mi hija tampoco en una situación como esta. De pronto muchas personas no me van a entender o mi familia, como me dicen, cómo van a quedarse allá por unos gatos. Yo no soy capaz tampoco de abandonar a los animales”, afirmó resaltando que no abandonará a su familia ni a los animales, que son considerados seres sintientes y protegidos por leyes.

Brigitte Anzola y su hija Joselyn Reyes se niegan a dejar el territorio sin llevar consigo a sus tres felinos esterilizados y vacunados - crédito @NoticiasCaracol / X

La situación en Líbano ha sido extremadamente complicada para la familia, quienes viven con la constante incertidumbre de posibles bombardeos. Anzola describió cómo se acuestan cada noche sin saber si estarán a salvo al día siguiente, pero reiteró su compromiso de no abandonar a sus mascotas ni a su hija. La familia espera que su petición sea escuchada y que se les permita abordar el vuelo humanitario con sus gatos, para poder reunirse con sus seres queridos en Colombia sin dejar atrás a ningún miembro de su familia, incluidos sus animales: “es una situación bastante complicada la que estamos viviendo, pero tampoco tendría el corazón de abandonar a los animalitos y muchísimo menos a mi hija”, concluyó.