Mujer que no le paga a conductores de plataforma volvió a aparecer en Medellín: se enojó con trabajador que se negó a llevarla

Ya son varias las denuncias en su contra, incluso, por supuesto robo en una tienda de Medellín - crédito @DenunciasAntio2 / X

Para junio del 2023, al menos 380.000 colombianos se encontraban vinculados con plataformas como Uber, Didi, Indriver y Cabify, tras rendirse en la búsqueda de un empleo convencional o al encontrar en esta modalidad de trabajo una alternativa para hacer dinero, siendo su propio jefe.

Sin embargo, los conductores del gremio en Medellín denuncian estar perdiendo su tiempo y combustible con una pasajera en particular, pues esta, al parecer, se niega a pagar la tarifa, argumentando que, antes de tomar el servicio, les advierte a través del chat de la aplicación que no tiene dinero.

Así lo habría dado a conocer la plataforma de denuncias ciudadanas, Denuncias Antioquia, a través de su perfil en la plataforma X, luego de que, nuevamente, un conductor se quejara a través de las redes sociales del modus operandi con el que esta ciudadana espera obtener aventones gratuitos: “Conductores de plataformas denuncian a esta mujer que pide servicios, pero no paga... este conductor la reconoció y no le prestó el servicio, la señora se enojó”.

Y es que, contrario a las ocasiones anteriores en las que ha sido confrontada, durante la grabación del más reciente video viral se mostró molesta, pues “la habrían hecho perder el tiempo esperando por el servicio” que, finalmente, se negó a transportarla sin pagar la tarifa indicada.

En su último video se mostró molesta luego de que no la dejaran abordar - crédito @DenunciasAntio2 / X

De acuerdo con el portal especializado Marketing EcommerceCo, “puede generar entre 500.000 y 2.630.000 pesos de forma mensual, lo que equivaldría a dos salarios mínimos vigentes en el país. Sin embargo, algo a tomar en consideración es que parte de este dinero puede destinarse a combustible y mantenimiento de los vehículos”.

De ahí que para algunos colaboradores de estas plataformas resulte imposible regalar su trabajo, más allá de lo molesta que resulta la actitud de la señalada.

Con este, ya son tres videos en los que es señalada de querer “embolatar” a trabajadores en Medellín; lo que generó comentarios negativos en las redes, donde piden una solución para tan peculiar caso:

“Es común que situaciones como esta se den, donde algunos usuarios intentan aprovecharse de los servicios. La acción del conductor de no prestar el servicio al reconocer a la mujer es una medida de precaución y solidaridad con sus colegas”, “La señora debe estar lidiando con un problema psicológico, no encuentro otra respuesta”, “Hay varios videos de la señora. Dice que pone en el chat que no tiene plata e igual le prestan el servicio, no pudo imaginarme quien”.

Cuentas sin pagar y el supuesto robo a una tienda en Medellín: sus otras apariciones en redes también han sido desafortunadas

Al ser requerida trató de convencer a las autoridades de que estaba echando un vistazo - crédito @OscuraColombia / X

Una mujer que se hizo viral hace meses por evadir el pago de un servicio de transporte solicitado por aplicación, fue capturada en Medellín por un presunto intento de robo en una tienda de ropa. La mujer fue vista esposada mientras intentaba explicar que solo estaba “mirando” en el establecimiento. “Ayúdeme, ¿por qué me rompió el papel? Yo no robé, estaba mirando, no más”, se le escucha decir en un video compartido en redes sociales.

Los usuarios de plataformas como X (antes Twitter) no tardaron en vincular este segundo incidente con el ocurrido meses atrás, cuando la misma mujer fue denunciada por no pagar un servicio de transporte. En esa ocasión, había solicitado un viaje desde Aranjuez hasta Envigado, afirmando al llegar que no tenía dinero para pagar.

Antes de abordar, le escribió un mensaje corto en el que decía no tener dinero - crédito @OscuraColombia / X

Según la conductora que la trasladó, la mujer envió un mensaje poco antes de ser recogida, indicando que no tenía fondos. Confundida, la conductora creyó que el pago podría hacerse por transferencia o a través de una billetera móvil. Sin embargo, la pasajera no tenía intención de pagar. “Es cosa del conductor, si el conductor me dice que no, entonces yo le agradezco, cancelo y pido otro”, dijo la mujer en un video difundido por la conductora.

Este nuevo incidente en la tienda de ropa ha reavivado el debate en redes sociales sobre la conducta de la mujer, a quien muchos califican como estafadora. Hasta el momento, las circunstancias del presunto intento de robo no han sido esclarecidas por las autoridades.