Duras críticas a Mr Taxes por sacar pecho en la recaudación tributaria, cuando la cifra es la peor de la historia

De acuerdo con los datos de la Dian desde la administración de Reyes bajo el recaudo - crédito Luis Carlos Reyes/Linkedln

El recaudo tributario en Colombia ha experimentado una caída sin precedentes en lo que va del año, según datos recientes publicados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La disminución del 9,7% en términos nominales de enero a agosto de 2023 representa la peor caída en el recaudo tributario en este siglo de acuerdo con los datos.

En la explicación dicen que la principal causa de esta caída se encuentra en la disminución del impuesto de renta, que sufrió una reducción de 21 billones de pesos. En contraste, el recaudo del IVA interno mostró un leve aumento, aunque insuficiente para compensar la caída general. El recaudo acumulado por concepto de renta disminuyó un 19% en comparación con el mismo período del año anterior.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Un dato interesante es el crecimiento del régimen Simple, que aumentó a una tasa del 56%. Sin embargo, este impuesto representa menos del 1,1% del recaudo total, lo que limita su impacto en el panorama general.

Ante esta situación, el Gobierno ha revisado a la baja la meta de recaudo para 2024, estableciéndola en 258,6 billones de pesos. Actualmente, el cumplimiento anual se encuentra en un 69%, por debajo del promedio pre-pandemia.

El desafío para el futuro es significativo. Para cumplir con la meta del Presupuesto General de la Nación del 2025 de 316 billones de pesos, el recaudo deberá crecer un 23% en comparación con este año. La incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir estas metas fiscales persiste, generando dudas entre ciudadanos, empresas e inversores.

Por lo anterior, diferentes personas en redes sociales agarraron al exdirector de la Dian y hoy ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, y lo culparon del bajo recaudo.

Algunos aseguran “con lo buen tiktoker que era Mr. Taxes quién se hubiera imaginado que esto hubiera pasado”, “decían que Katherine Miranda era mentirosa, y resulta que Mr. Taxes entregó uno de los peores recaudos”, “la maravilla de Mr. Taxes dejó el peor resultado en el siglo”, son algunos de los comentarios que hacen. La pregunta que surge es ¿realmente la disminución del recaudo es culpa de Reyes?

En su momento el exdirector de la Dian aseguró que el recaudo aumentaría - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La gestión de Reyes

Luis Carlos Reyes asumió la dirección Dian con una estrategia innovadora que incluyó el uso de redes sociales para mejorar la comunicación con los contribuyentes.

Durante su gestión, se avanzó en la modernización de la entidad, aunque también enfrentó desafíos significativos, como una caída en el recaudo tributario que genera críticas y preocupaciones.

El sistema tributario en Colombia se caracteriza por su división en impuestos nacionales y municipales. Los impuestos nacionales son administrados por la Dian, mientras que los municipales son gestionados por las autoridades locales.

Según La República, esta estructura dual implica que los ciudadanos deben cumplir con obligaciones fiscales tanto a nivel nacional como local.

En el ámbito nacional, los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los impuestos directos, como el Impuesto a la Riqueza y el Impuesto de Renta, se aplican sobre el patrimonio o la riqueza del contribuyente. Mientras, los impuestos indirectos, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), se cobran sobre las transacciones comerciales.

Estos últimos pueden ser implementados de manera inmediata tras una reforma tributaria, mientras que los cambios en los impuestos directos suelen aplicarse en el año gravable siguiente, explicó Carlos Rodríguez, vocero del Instituto Nacional de Contadores Públicos.

Además, los cambios en las fechas de vencimiento del impuesto de renta para empresas y personas jurídicas han influido en la liquidez de los contribuyentes, afectando el recaudo. Estas modificaciones en el calendario fiscal pueden tener un impacto directo en la capacidad de pago de los contribuyentes y, por lo tanto, en la recaudación total.

Las redes no perdonan al que en su momento fue el mejor funcionario del Gobierno Petro - crédito captura de pantalla/X

- crédito captura de pantalla/X

Además de los impuestos nacionales, existen tributos municipales que se aplican sobre actividades comerciales y propiedades. Ejemplos de estos son el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el Impuesto Predial, que gravan la actividad comercial y la propiedad de inmuebles, respectivamente.

Sin embargo, la Contraloría General de la República señaló que el recaudo tributario en Colombia durante el primer semestre de 2024 no ha alcanzado las metas presupuestadas, generando preocupación y críticas. Esta situación se ha visto influenciada por varios factores.

Uno de los factores que ha afectado el recaudo es la desaceleración de la actividad económica. La economía colombiana ha enfrentado desafíos significativos, como la pandemia y otros eventos que han impactado la confianza de los consumidores y las empresas, lo que a su vez ha reducido el consumo y, por ende, el recaudo del IVA.

Según la Dian el recaudo es el más bajo de los últimos 20 años - crédito Dian

En su momento, Reyes aseguró que el recaudo subiría por cuenta de la actualización tecnológica de la Dian, sin embargo, eso no ha pasado. Además, si bien es cierto que la caída del recaudo no depende exclusivamente de la gestión de Reyes, desde el 2023 se sabía que tenía diferencias con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por este tema y es que Reyes se excusaba en que el bajo recaudo se debía a que el Confis que marcaba la regla fiscal se había hecho bajo supuesto económicos irreales como el que la economía crecería 1,5% y no 0,6% como si lo fue. Asimismo aseguraba que la meta de recaudó debió ponerse en 265 billones de pesos (más cerca de lo que el logro 262 billones) en lugar de los 273 billones planteados.