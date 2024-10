Consulado de Colombia en México activó protocolos de localización para seis colombianas desaparecidas

El Consulado de Colombia en México ha activado todos los protocolos de localización - crédito La Silla Rota/Flickr/Redes sociales

El Consulado de Colombia en México activó todos los protocolos de localización para encontrar a seis colombianas reportadas como desaparecidas en el estado de Veracruz, según un comunicado oficial emitido por la Cancillería.

La acción se tomó en respuesta a los testimonios recibidos de varios familiares de las desaparecidas, quienes han proporcionado información relevante para la búsqueda.

El comunicado del consulado detalló que, en desarrollo de las competencias consulares conferidas por la Convención de Viena de 1963, se están llevando a cabo trabajos conjuntos con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para localizar a las connacionales.

“Referente al caso reportado en las últimas horas en que al parecer seis colombianas se encuentran secuestradas, este Consulado General, en el marco de las competencias consulares conferidas por la Convención de Viena de 1963, una vez tuvo conocimiento de la situación, activó todos los protocolos de localización y trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes se encuentran en labores de búsqueda de las connacionales”, dice el comunicado emitido por el Consulado de Colombia en México.

El consulado realiza trabajos conjuntos con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para dar con el paradero de las seis jóvenes colombianas desaparecidas en Mëxico - crédito Consulado de Colombia en México

Además, el consulado ha recibido testimonios de varios familiares de las desaparecidas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades con el fin de que puedan ser elementos que ayuden a dar con su paradero y posterior rescate.

“Del mismo modo, se han recibido testimonios de varios familiares los cuales se han puesto a disposición de las autoridades con el fin de que puedan ser elementos que den con su paradero y posterior rescate”, se agrega en el documento.

“Seguimos trabajando de la mano con las autoridades veracruzanas para ubicar a las connacionales y esperamos que puedan regresar sanas y salvas a casa”, concluye el comunicado.

La situación generó preocupación tanto en México como en Colombia, y las autoridades están haciendo todo lo posible para resolver el caso lo más pronto posible. La colaboración entre las autoridades consulares y locales es crucial en estos momentos para garantizar la seguridad y el bienestar de las desaparecidas.

Seis colombianas desaparecidas en México: secuestradores exigen 100.000 dólares para su liberación

Seis colombianas están reportadas como desaparecidas en el estado de Veracruz - crédito Eduardo Pabón/Flickr/Redes sociales

El caso de las seis colombianas desaparecidas en México generó gran preocupación y angustia entre sus familiares, que recibieron una llamada solicitando una suma de dinero para su liberación. La mujer que se identificó como Lili Daniela fue quien se comunicó con los familiares, según informó Noticias Caracol.

Las jóvenes, identificadas como Derlis Dayana Panesso, Yarlín Giraldo Soto, Michell Daniel Morales Quiroga, Marianyeli Chacón Álvarez, Sofía Velásquez Giraldo y una sexta persona aún no identificada, fueron contactadas para trabajar en una agencia de modelos en México. Tres de ellas son originarias de Medellín, una de Bogotá y una de Cúcuta.

Según los familiares, las jóvenes fueron recibidas por Lili Daniela en Veracruz, México, el pasado 19 de septiembre. Sin embargo, desde el 25 de septiembre, las familias perdieron todo contacto con ellas. Dos de las mujeres, Yarlín y Derlis, lograron avisar a sus seres queridos que algo estaba mal, e incluso una de ellas mencionadas que estaban secuestradas.

Las desaparecidas fueron contactadas para trabajar en una agencia de modelos en México - crédito Redes sociales

En la llamada recibida por uno de los familiares, Lili Daniela explicó que los secuestradores estaban pidiendo una suma de 100.000 dólares para liberar a las jóvenes y devolverlas con vida a Colombia. “A mí los secuestradores me llamaron hace un rato y me han estado llamando pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, todos están bien. Solamente están pidiendo dinero”, se escucha en la grabación obtenida por Noticias Caracol.

Durante la conversación, Lili Daniela también pidió a la hermana de Derlis Dayana que no publicara en redes sociales sobre la desaparición de las modelos, lo que ha generado aún más incertidumbre y temor entre los familiares.

La situación puso en alerta a las autoridades tanto en Colombia como en México, quienes están trabajando para esclarecer el desfile de las jóvenes y asegurar su regreso seguro. La comunidad internacional también sigue de cerca este caso, que pone de manifiesto los peligros que enfrentan muchas personas al aceptar ofertas laborales en el extranjero sin las debidas garantías.