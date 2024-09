El expediente de alias Keiler, señalado de asesinar a otro capo en Antioquia: vivía en el mismo conjunto que Álvaro Uribe

“Reformas que no tengan consenso no pasan (...), el Senado no es notario de las iniciativas gubernamentales”: Efraín Cepeda

El reciente rechazo de la reforma tributaria por el Senado marcó un precedente. Efraín Cepeda explicó los criterios detrás de la decisión y la postura a futuro frente a las propuestas del Gobierno