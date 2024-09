Agudelo 888 anunció su propio concierto y contó cómo influyó su relación con Karol G y J Balvin en este paso

Así será la gira musical de Agudelo 888 en Colombia - crédito Infobae Colombia

El DJ colombiano Agudelo 888 está listo para dar un nuevo salto en su carrera musical con el lanzamiento de su propia gira, titulada El fucking perreo tour, la cual arrancó el 27 de septiembre en Manizales y marca un momento clave para el artista, quien ha sido una de las figuras más influyentes en esa industria, tanto a nivel nacional como internacional.

El joven es conocido por haberle puesto ritmo a las noches de cuarentena durante la pandemia de Covid-19 y ha crecido como músico hasta convertirse en un nombre indispensable de la escena musical latinoamericana, incluso ha acompañado a Bad Bunny, Karol G y J Balvin en sus tours.

Sin embargo, ahora quiere llegar al público con su propio show con el que busca consolidar su legado dentro de la música urbana. En entrevista para Infobae Colombia reveló detalles de esos viajes junto a esos artistas, lo que significó este acompañamiento en su camino y lo que promete brindarles a los asistentes en su gira.

El tour, diseñado para recorrer algunas de las principales ciudades de Colombia, no solo será una celebración de la música urbana, sino una experiencia sensorial completa. Agudelo 888 explicó que cada presentación está pensada para ofrecer un espectáculo inmersivo y vibrante que conecte directamente con el público. “La idea es que se celebre la música latina y el perreo en su máxima expresión”, detalló.

La primera parada fue en Manizales el 27 de septiembre y ahora sigue Chía el 28 de septiembre. De acuerdo con el cronograma, la gira continuará por ciudades clave como Cali (5 de octubre), Cartagena (12 de octubre), Bucaramanga (18 de octubre), Medellín (1 de noviembre), Barranquilla (2 de noviembre), Pasto (15 de noviembre) y finalmente Tunja el 23 de noviembre.

“Realmente este tour es mostrar todo eso que pudimos aprender de otros tours afuera, de estar con Karol G, Bad Bunny, en algunos de J Balvin y poder mostrar aquí de todo eso que hicimos”, indicó el artista a Infobae Colombia.

Así mismo reveló que la presencia y trabajo en conjunto con estos artistas le sirvió no solo para aprender y mejorar en su trabajo en tarima, sino también como plataforma para que el público lo conozca.

““Todo lo que viví con ellos es lo que me tiene como ese artista madurado. Ya no puedo cometer tantos errores como si no hubiera aprendido en esos otros tours y de ellos. Es decir, en cuanto a producción, manejo de público, cómo hacer el show. Hay muchas cosas que aprendimos de ellos y que nos influenciamos demasiado para poder venir y traer el Fucking perreo tour y presentarlo como un tour de Agudelo 888. Además, todo lo que vivimos con estos artistas en esos tours fue increíble porque llegamos a mucha gente que de pronto no nos conocía o algunos no habían tenido la oportunidad de ir a vernos, entonces obviamente sum+o demasiado para la carrera de nostors″, indicó.

Cómo se conoció Agudelo 888 con J Balvin y Karol G

En la conversación que tuvo el DJ Agudelo 888 con Infobae Colombia, recordó cómo fueron los primeros momentos en su carrera artística y la manera en la que llegaron los cantantes J Balvin y Karol G a su vida.

“Todo empieza por los lives (transmisiones en vivo en las redes sociales) que hacíamos en pandemia que eran Puestos pal perreo y ellos siempre se conectaban ahí a ver lo que estaba pasando, qué sonaba de ellos, qué música ponían, cómo reaccionaba la gente en los en vivos; y yo creo que ahí empezó mucha relación con muchos artistas. Incluso, muchos de ellos fueron durante la pandemia a cantar a Puestos pal perreo. Por ejemplo, estuvo Eladio Carrión, J Balvin, Karol G, Reykon, Sebastián Yatra, Mike Bahía, Greeicy”, contó Agudelo.