Carlos Fernando Galán siguió su pelea con Gustavo Petro por el metro de Bogotá: “Los recursos que la Nación aporta no son un regalo”

El rifirrafe que ya lleva meses entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán sobre el metro de Bogotá sigue nutriéndose, en la medida en la que el mandatario de la nación continúa opinando sobre toda la construcción que ya se adelanta en la capital.

Como respuesta a una fuerte confrontación que se agudizó en la última semana de septiembre de 2024, en la que el alcalde de Bogotá se despachó en contra del Presidente al decir que este último se estaba “metiendo en las obras públicas de Bogotá”, Gustavo Petro dijo que “si ponemos los recursos, opinamos. Los recursos del metro de Bogotá los pone en un 70% la nación”.

La contestación del burgomaestre bogotano fue contundente y explicativa. Se permitió hacerle algunas aclaraciones, desde su punto de vista administrativo, y la desglosó en varios puntos.

“Presidente, un par de puntos rápidos”, escribió el alcalde Galán en su perfil de X, antes de complementar su respuesta.

“1. La Línea 1 del Metro avanza y claro que va a reducir los tiempos de desplazamiento de millones de personas. Los recursos no se van a esfumar, los estamos EJECUTANDO: la obra va en más de 39%. 2. Los recursos que la Nación aporta a los grandes proyectos de las ciudades —como el Metro de Bogotá— no son un regalo del gobierno, son un derecho establecido en la ley. En este caso, Bogotá cumplió todos los requisitos legales para acceder a esta financiación, que se materializó en el convenio de cofinanciación firmado en 2017. Esta es una apuesta de varios gobiernos”, escribió.

Y entonces agregó: “Lo invito nuevamente a que saquemos los proyectos adelante, por el bien del país. La gente necesita ilusión y nuestra responsabilidad es trabajar para hacerla realidad”.

Por su parte, el primer dignatario había comentado que tenía el poder de opinar sobre el metro de Bogotá por la asignación de recurso que el bolsillo del país destinaba al mega proyecto. Incluso, el jefe de Estado afirmó que “la nación tiene derecho no solo a contratar expertos internacionales sino a decir lo que dijeron: «que los tiempos de viaje con el metro elevado no se reducirán en Bogotá y por tanto la inversión que hace él pueblo colombiano en Bogotá se va a esfumar por puro sectarismo»”.

Las declaraciones previas de Galán

Este último episodio de tensiones tiene que ver con las delcaraciones del alcalde en la 79ª edición del Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la que los alcaldes de las principales ciudades colombianas expresaron sus preocupaciones sobre la autonomía territorial y los desafíos que enfrentan debido al centralismo del Gobierno nacional.

En particular, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático al señalar la interferencia del Gobierno en decisiones clave de su ciudad. Manifestó que incluso Bogotá enfrenta problemas debido al centralismo de la administración nacional.

“Yo sé que esto puede sonar polémico, pero Bogotá también es víctima del poder central del Gobierno nacional. Las decisiones se toman en Bogotá, pero no por Bogotá”, enfatizó Galán, como reportó Cambio. Incluso, fue cuando afirmó que el Gobierno nacional “se está metiendo en decisiones de obras públicas de la ciudad”.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Alejandro Eder, de Cali; Federico Gutiérrez, de Medellín, y Dumek Turbay, de Cartagena, también tomaron la palabra en el evento, coincidiendo en la importancia de permitir que las regiones tengan más autonomía y recursos.

En este sentido, Federico Gutiérrez afirmó que las regiones deben tomar la iniciativa debido a la ineficacia del Gobierno nacional.

“Cuando uno entiende lo que está pasando a nivel nacional, con un Gobierno que no hace. No podemos depender de un gobierno, porque los recursos no llegan. Nosotros tenemos que hacer la infraestructura”, dijo.

En concordancia con Galán, los alcaldes llamaron a un cambio de enfoque en cuanto a la gestión y distribución de los recursos. Galán subrayó la necesidad de menos palabras y más acciones: “Este país necesita gobiernos que ejecuten, que hagan, que entreguen resultados que le cambien la vida a la gente (…) Hay que romper esa ideología de armar pleitos y enfocarse en qué necesita la ciudad”, citó el medio periodístico.