Elecciones presidenciales 2026: estos son los logos de los candidatos para el tarjetón de la primera vuelta en Colombia

El Consejo Nacional Electoral avaló 14 logos que identificarán a los candidatos presidenciales en el tarjetón de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a los 14 emblemas que identificarán a los aspirantes a la Presidencia en el tarjetón de la primera vuelta prevista para el 31 de mayo de 2026.

Con esta decisión, la autoridad electoral avanzó en la definición de los elementos gráficos que aparecerán junto a las fotografías de cada fórmula presidencial.

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La aprobación permite consolidar el diseño definitivo del tarjetón, cuya presentación oficial estará a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los próximos días. Según el cronograma electoral, la impresión del material iniciará después de la segunda semana de abril, periodo durante el cual aún se podrán introducir ajustes en logos o imágenes de campaña.

La resolución del CNE detalla la asociación entre cada candidato, su fórmula vicepresidencial y los símbolos gráficos que los representarán en las urnas. En total, fueron validados 14 logos correspondientes a partidos políticos, coaliciones y movimientos ciudadanos que participan en la contienda.

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Presidenciales 2026 Fórmulas inscritas ante el Consejo Nacional Electoral 14 Partidos 🔍 ⊞ ≡ Mostrando 14 de 14 🔎 No se encontraron resultados. Partido / Movimiento ✕ 🏛 Candidato/a a la Presidencia 🤝 Candidato/a a la Vicepresidencia

Entre las duplas confirmadas se encuentra la de Iván Cepeda y Aída Quilcué, quienes aparecerán acompañados por los logos del Pacto Histórico y del movimiento En Marcha. También figura la fórmula de Clara López con María Consuelo del Río, identificada con la imagen de Esperanza Democrática.

En el caso de Claudia López y Leonardo Huerta, el tarjetón incluirá los distintivos de Una Nueva Historia y Con Claudia Imparables. A su turno, Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas estarán representados por el logo de Romer el Sistema, respaldado mediante firmas.

Otras candidaturas incluyen la de Abelardo de la Espriella junto a José Manuel Restrepo, cuya imagen incorpora el movimiento Defensores de la Patria y la figura de un tigre. Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre participarán con el emblema de Firme con Lizcano Colombianismo, mientras que Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas lo harán bajo el Partido Demócrata Colombiano.

La lista también integra a Sondra Macollins con Leonardo Karam Helo, quienes usarán el logo del movimiento 2026 Sondra Presidenta. Roy Barreras y Martha Lucía Zamora estarán identificados con el Partido La Fuerza, en tanto que Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón aparecerán con un logo basado en su apellido como movimiento político.

Los logos acompañarán las fotografías de cada fórmula presidencial, tras el proceso de validación y ajustes realizados por la autoridad electoral- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En otras candidaturas, Gustavo Matamoros y Mila María Paz utilizarán la imagen del Partido Ecologista Colombiano. Sergio Fajardo y Edna Bonilla tendrán un logo con la inscripción “Fajardo Presidente”, y Luis Gilberto Murillo junto a Luz María Zapata participarán con el distintivo La Oportunidad es Colombia.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia concurrirá con una combinación de logos: Centro Democrático, Con Toda por Colombia —movimiento vinculado a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo—, además del Nuevo Liberalismo y el Partido Oxígeno.

La aprobación de estos elementos gráficos se conoció días después del sorteo realizado por la Registraduría para definir la ubicación de los candidatos en el tarjetón. Este proceso se dio tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo, mecanismo mediante el cual tres coaliciones seleccionaron a sus representantes.

La aprobación se dio luego de las consultas interpartidistas, que registraron más de 7 millones de votos válidos en todo el país - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

De acuerdo con el balance oficial, dichas consultas registraron 7.072.078 votos válidos y 657.901 votos nulos en todo el país. En la denominada Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia obtuvo 3.236.286 votos. En la Consulta de las Soluciones, Claudia López alcanzó 574.670 votos, mientras que en el Frente por la Vida, Roy Barreras sumó 257.037 votos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que “se adelantaron unos procesos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”, en referencia a las etapas previas del calendario electoral.

Desde la autoridad electoral también se informó que “el día viernes recibimos ocho solicitudes de modificación de logos y en una sala extraordinaria se resolvieron absolutamente todos”, lo que garantiza que las campañas podrán utilizar las imágenes ya registradas en sus actividades pedagógicas y de divulgación.