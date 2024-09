Un joven llegó hasta el puente de la Variante en Ibagué y decidió tomar fatal decisión

La comunidad está consternada tras el suceso del 25 de septiembre. El joven dejó un morral con un cuaderno, indicando que podría ser estudiante - crédito Alcaldía de Ibagué

Un joven de entre 25 y 30 años se lanzó desde el Puente de la Variante, en Ibagué, en la noche del 25 de septiembre.

El hombre llegó al lugar en una motocicleta azul marca Hero Hunk, con placas QRH 32G y, tras realizar algunas llamadas, decidió saltar al vacío, según informaron medios locales.

El incidente se produjo alrededor de las 11 de la noche del 25 de septiembre del 2024. Testigos relataron que el joven permaneció varios minutos en la baranda del puente antes de tomar la fatal decisión. A pesar de los esfuerzos de los agentes del cuadrante de la Policía, quienes llegaron al lugar para intentar persuadirlo, no lograron evitar que se lanzara.

La trágica decisión de un hombre de entre 25 y 30 años ha sacudido a la comunidad. Las pertenencias encontradas sugieren que era estudiante - crédito Edgar Jiménez / Flickr

En el sitio se encontraron sus pertenencias, incluyendo un morral con un cuaderno, lo que sugiere que podría tratarse de un estudiante. Las labores de rescate del cuerpo, a cargo de los organismos de socorro, se vieron complicadas por las lluvias y se reanudaron en la mañana del jueves 26 de septiembre.

Según Alerta Tolima, los vecinos han reiterado su demanda de instalar una reja de protección en el puente, similar a la que existe en el otro costado, con la esperanza de que una barrera física pueda ofrecer tiempo para que las personas reconsideren sus decisiones en momentos de crisis.

Víctor Guerrero, conocido como el ‘Guardián del Puente’, expresó su preocupación por el creciente número de tragedias en este lugar, señalando que con este caso ya son setenta las víctimas que se han quitado la vida lanzándose desde esta estructura. La comunidad ha hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que implementen medidas de prevención y apoyo psicológico, con el fin de evitar más pérdidas humanas en el futuro.

Desde la comunidad en Ibagué se ha recordado la línea de atención gratuita para prevenir el suicidio - crédito Jesús Hellín/Europa Press

El Cuerpo Oficial de Bomberos acudió al lugar e intentó localizar el cuerpo en la oscuridad, pero no tuvo éxito. Las labores de búsqueda continuaron a partir de las 6:00 a.m. del jueves. Hasta el momento, las autoridades manejan una posible identidad del joven, pero no se ha revelado públicamente hasta que se pueda confirmar plenamente.

Según fotografías compartidas por Ecos del Cobeima, dentro de los objetos que dejó el joven antes de lanzarse al vacío, se encontraba un cuaderno. En este, había apuntes académicos, relacionados con economía y educación financiera.

Un hombre de 59 años se suicidó lanzándose desde el puente La Variante en Ibagué

El pasado jueves 15 de agosto, un hombre de 59 años se arrojó desde el puente La Variante en Ibagué, lo que provocó la movilización de los organismos de emergencia.

Él es Gonzalo Rubio Morales, el hombre que se habría suicidado en el puente de La Variante en Ibagué - crédito La Voz del Pueblo

Según informó La Voz del Pueblo, el hombre llegó al lugar en un taxi alrededor de la una de la tarde e intentó realizar varias llamadas telefónicas antes de tomar la drástica decisión.

El Cuerpo de Bomberos de Ibagué fue alertado del incidente y se encargó de las labores de rescate del cuerpo, las cuales se extendieron hasta pasadas las ocho de la noche. Los testigos relataron que el hombre, vestido con una camiseta roja y un pantalón azul, caminó desde el vehículo hasta el puente antes de lanzarse al vacío. El cuerpo fue encontrado cerca del lecho del río, lo que facilitó el proceso de recuperación por parte de los equipos de emergencia.

En el lugar del suceso, algunos trabajadores se encontraban realizando tareas de mantenimiento y limpieza de telarañas en la estructura del puente, sin prever lo que iba a suceder.

En medio de esta tragedia, diversos profesionales han aprovechado para resaltar la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.