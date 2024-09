Shakira enseñó la coreografía de su nueva canción ‘Soltera’: así es el reto

Coreografía de Shakira de la canción ‘Soltera’ - crédito @shakira/Instagram

Shakira volvió a ser el centro de atención con el lanzamiento de su nuevo sencillo Soltera, que promete convertirse en un himno de independencia femenina.

La canción, que forma parte de su álbum Las mujeres ya no lloran, fue lanzada el 25 de septiembre y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

La cantante barranquillera compartió un adelanto de la canción en sus redes sociales, donde se la puede ver bailando junto a Natti Natasha, Lele Pons y Winnie Harlow.

En el video, la artista canta sobre la libertad de disfrutar la vida sin ataduras: “Pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal pa’ pasarla bien, que estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”.

‘Soltera’ promete inspirar multitud de retos de baile en TikTok por su energética coreografía - crédito @shakira/Instagram

En un clip, publicado en redes sociales, Shakira mostró una coreografía de Soltera junto a las modelos de su video musical. El baile enérgico y lleno de actitud se centra en el coro de la canción y comienza con un movimiento a la izquierda y luego a la derecha mientras que los brazos están hacía al frente moviéndose en diferentes lados y también incluye un paso de baile con las caderas, característico de la colombiana.

Pronto podríamos ver numerosos retos de baile en la red social TikTok inspirados en estos movimientos. La publicación de la artista en redes sociales se llenó rápidamente de comentarios elogiando tanto a la cantante como a sus amigas, destacando la energía y el mensaje de la canción.

“Pa pasarla bien 🎉”; “Excelente canción 🔥❤️”; “Demasiado bellas👏🏽”; “Vamos con toda mi Reina 👑♥️💪🏻”; “Hermosa Shakira🔥❤️”; “La abeja reina está botando la miel 🐝 👑”; “Nuevamente la 👑 hace lo suyo. Pero que hitazo 👏👏 ovación para la 🐺”; “¿Cómo me hace este daño de lanzar este temón justo cuando me comprometí?”; “Ya se escucha un hit seguro. 🔥”; “Bellas 😍 me encanta que hayan incluido a mi Natti 🔥”; “Que swing tan bacano ya me la estoy bailando … será mi canción de fin de año😍❤️y mamasita divina tienes todo el derecho de pasarla bien y re mega bien hoy y siempre ! Se pasa rico soltera😍👑”; “Puesta, pero para hacer esta canción mega viral 🙌”. son algunas reacciones en las diferentes plataformas digitales.

Shakira celebra su soltería y empoderamiento en su nuevo sencillo - crédito Shakira/YouTube

La noticia de Soltera llegó después de una reciente aparición de la cantante en un club nocturno de Miami, donde se cree que grabó el video de su nueva canción. La velada contó con la presencia de otras artistas como Anitta, Danna Paola y nuevamente Lele Pons.

Además del lanzamiento de su nuevo sencillo, Shakira también ha generado gran expectativa con el anuncio de su próxima gira mundial, Las mujeres ya no lloran world tour, que comenzará en noviembre. La gira tendrá 14 conciertos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Palm Desert, Phoenix, Los Ángeles, Dallas, Miami, Toronto y Montreal, entre otras.

Desde el anuncio de la gira, la artista ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes de sus preparativos y ensayos. En las fotos se puede ver a Shakira entrenando intensamente junto a dos bailarinas, vestida con ropa deportiva y pesas en los tobillos.

La colombiana presentó su nueva colaboración a sus fanáticos de Miami - crédito @solRm_90 / X

El lanzamiento de Soltera y la próxima gira mundial marcan un renacer artístico para la barranquillera, que ha transformado el dolor de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué en una fuente de inspiración. Canciones como Te felicito, Monotonía y su famosa BZRP Music Sessions #53 junto al productor argentino Bizarrap han permitido a la cantante plasmar su desahogo personal de manera pública, consolidándose como una voz auténtica y poderosa en la escena musical internacional.

La cuenta regresiva ha comenzado y los fanáticos de la colombiana alrededor del mundo esperan con ansias su regreso a los escenarios. Sin duda, Shakira está decidida a sorprender nuevamente a su audiencia con su energía y talento inigualable: “Qué manada la que tengo. Estoy feliz de anunciarles que a petición del público estamos añadiendo fechas adicionales en Palm Springs, Miami, y New York. Qué emoción regresar al escenario y celebrar con todos ustedes”, anunció la artista en sus redes sociales.