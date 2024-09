La madre de Tostao defiendió a su hijo y a su nueva pareja tras controversia con Goyo: “Si hubiera existido amor no se hubieran equivocado tanto los dos”

La señora Serafina Ortiz, está “cansada” de las críticas en contra de su hijo por considerar que no fue el único que cometió errores en la relación - crédito @tostao/Instagram

En medio de la controversia que protagonizaron recientemente los integrantes de Chocquibtown, la madre de Tostao salió en defensa de su hijo y de su nueva pareja.

Tostao y Goyo, quienes se separaron hace más de tres años, siguen copando titulares a raíz de declaraciones inesperadas y conflictos en redes sociales.

La polémica comenzó cuando Goyo, cuyo nombre real es Gloria Emilse Martínez, compartió un video en redes sociales en el que recordó una infidelidad de la que fue víctima por parte de una expareja. Aunque no mencionó directamente a Tostao, el nombre del cantante emergió debido a la relación amorosa que mantuvieron durante más de una década.

Goyo confesó que “me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas, lo que estaba pasando es que, en mis narices, me estaban montando cachos y yo estaba en negación [...] Luego, cuando terminé mi relación, me dijeron que ellos eran pareja, confirmando el cacho en mis narices. Me sentí como una tonta”.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas y especulaciones dirigidas a Tostao, cuyo nombre real es Carlos Valencia. La situación se intensificó cuando, días después, él publicó un mensaje en X, lo que muchos consideraron como una respuesta indirecta a su ex.

Tostao y la odontóloga Guigliola Valencia continúan su historia de amor - crédito @tostao/Instagram

La respuesta de Tostao y la intervención de su madre

Tostao siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, pero la reciente polémica lo ha obligado a romper su silencio. A través de su cuenta en X, el cantante expresó su descontento con las acusaciones y sugirió que está siendo injustamente señalado.

La situación alcanzó un nuevo nivel cuando se difundieron mensajes atribuidos a la madre de Tostao, Serafina Ortiz. Según reportes de medios como La FM y La Mega, Ortiz utilizó su cuenta de Facebook para defender a su hijo y aclarar puntos clave de la controversia. En su mensaje, expresó estar harta de las críticas y desmintió que la nueva pareja de Tostao sea la misma persona con la que habría sido infiel a Goyo.