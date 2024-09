Federico Gutiérrez criticó al Gobierno nacional por falta de proyectos de generación eléctrica: “El país fácilmente va a vivir un apagón”

El alcalde advirtió sobre el bajo nivel de los embalses y la capacidad de Hidroituango. Insistió en la importancia de un uso racional de recursos en el hogar - crédito Colprensa

En la tarde del miércoles 25 de septiembre de 2024, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la situación actual de los embalses que proporcionan energía a la capital antioqueña y aseguró que, por ahora, no se prevé un racionamiento.

Durante una rueda de prensa, el alcalde informó que en Colombia no ha sido necesario un racionamiento de energía, gracias a la generación producida por la hidroeléctrica Hidroituango.

Sin embargo, planteó interrogantes sobre los futuros proyectos que asegurarán el suministro de energía en el país: “Los embalses, en términos de generación de energía de EPM, están alrededor de una capacidad del 40%”, confirmó Federico Gutiérrez.

En cuanto al bajo nivel de los embalses, el alcalde acotó que: “Al día de hoy, a un corto plazo, no estamos hablando de suspensión del servicio ni de evitar la generación de energía, pero sí es un llamado que se hace en todo el país con esta sequía de cómo los embalses van bajando”.

En su intervención, el burgomaestre acotó sobre la importancia de hacer un uso racional, tanto de los recursos hídricos, como de la energía: “Si usted está por allá en su casa viendo televisión en una alcoba, no deje prendida la luz de la sala, no deje prendía la luz del baño, no deje prendida la luz de la cocina, apaguemos luces, hagamos un uso racional”, afirmó el alcalde.

En ese sentido, Federico Gutiérrez explicó que el caudal del río Cauca está disminuyendo y afecta a los afluentes que llegan a Hidroituango. Aunque la instalación tiene capacidad para generar hasta 1200 megavatios, el nivel de agua actual permite generar únicamente la mitad, es decir, aproximadamente 600 megavatios: “Hoy estamos hablando, por ejemplo, con el bajo caudal que tiene hoy el río Cauca en sus afluentes que llegan a Hidroituango. Casi que está pudiendo generar la mitad de eso que son 600 megavatios y que le aportan mucho al país”, detalló Gutiérrez.

A pesar de la situación preocupante de los embalses, el alcalde tranquilizó a la población de la capital antioqueña afirmando que no se prevé un racionamiento a corto plazo: “Lo que corresponde con EPM no es una alerta de decir que a corto plazo se va a generar un razonamiento”, agregó el alcalde; no obstante, advirtió sobre la necesidad de prever y revisar, a nivel nacional, la situación energética a mediano y largo plazo: “El gobierno nacional tiene que revisar, a nivel general, la alerta a nivel país y yo sí hago una reflexión, yo sí estoy viendo que a mediano plazo y a largo plazo, con las decisiones que está tomando el gobierno, el país fácilmente va a vivir un apagón”.

Federico Gutiérrez también se refirió a los comentarios del presidente respecto a Hidroituango y la importancia que esta central hidroeléctrica tiene para el país: “Hace poquito veíamos al presidente denigrando de nuevo de Hidroituango y decía que Hidroituango no debería haber sido construido, otra represa por allá, pues yo quiero decirle al presidente que si Hidroituango no existiera, ya hubiera habido racionamiento en su gobierno”

Por lo tanto, el alcalde hizo un llamado a reflexionar sobre los próximos proyectos energéticos en el país y expresó su preocupación sobre la falta de planes firmes después de Hidroituango, “¿dónde están los nuevos proyectos después del Hidroituango?”, cuestionó Federico Gutiérrez.

Además, criticó el fracaso de proyectos de energía alternativa en la Alta Guajira: “Los proyectos de generación a través de temas, por ejemplo, eólicos, y de proyectos, por ejemplo, energía solar, los proyecto en la Alta Guajira ya fracasaron”.

Por último, el alcalde Federico Gutiérrez enfatizó la importancia de una transición energética responsable y la necesidad de asegurar la energía firme para los próximos años en Colombia: “Yo estoy de acuerdo con la transición energética, pero tiene que hacerse de manera responsable. El país necesita energía en firme para los próximos años”.