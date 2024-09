Carla Giraldo reveló si trabajaría nuevamente con Cristina Hurtado

Las presentadoras de ‘La casa de los famosos Colombia’ trabajarían nuevamente juntas - crédito Original Infobae

Durante la transmisión en vivo del reality La casa de los famosos Colombia se observó una evidente tensión entre las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

Estas diferencias se confirmaron cuando Hurtado reveló que su relación con la ganadora de Masterchef Celebrity 2021 era nula.

“La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra (...) Cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, confesó la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, en 2003, en una entrevista para la revista Semana.

Cristian Hurtado expresó su deseo por mejorar su relación con Carla Giraldo - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Sin embargo, la presentadora paisa se arrepintió de su distancia con la actriz y decidió tener una mejor relación con ella.

“Yo le decía a Dios: ‘Toca el corazón de Carla, ella es una buena persona, que las dos aprendamos, por favor’ (...) La busqué. Nos desahogamos y en ese momento nos pedimos disculpas y nos contamos qué había pasado y fue muy bonito porque sanamos cosas que había en nuestros corazones. Ahora es muy rico, hemos hablado, yo la busco”, contó Hurtado en diálogo con el pódcast Sinceramente Cris de la periodista Cristina Estupiñán.

Al parecer su buena comunicación continúo. Carca Giraldo reveló en una dinámica de preguntas y respuestas, en la red social Instagram, que hasta volvería trabajar con la esposa del también presentador Josse Narváez: “¿Volverías a trabajar con Cris?”, cuestionó un usuario y ella contestó: “¡Obvio! Ya hicimos la tarea”.

Carla Giraldo comentó en Instagram que volvería a trabajar con Cristina Hurtado- crédito @carlagiraldo/Instagram

La declaración de Giraldo habría revelado el comienzo de las nuevas grabaciones de la segunda temporada del reality de convivencia, que se estrenaría en 2025: “Les tengo una noticia, el jefe nos manda a decir algo, Cristina. Se confirma la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Así que nos vemos pronto”, confesó la actriz después del final la primera edición del programa.

Además, en la dinámica de preguntas y respuestas que hizo Giraldo un internauta cuestionó: “¿Con quién no volverías a trabajar?” y la actriz expresó: : “¡Trabajo con quien sea! Todos merecen una oportunidad. Así que no importa el antes, siempre se puede evolucionar y cambiar”, añadió la presentadora.

Estos serían los participantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La primera temporada de La casa de los famosos se estrenó el 11 de febrero de este año y contó con la participación de 27 concursantes, entre ellos actores, cantantes e influencers. Estos participantes se encerraron en una casa estudio equipada con múltiples cámaras que capturaban cada momento de su convivencia. La dinámica del programa combinaba el encierro con desafíos y pruebas, y ofrecía un premio de cuatrocientos millones de pesos.

La nueva temporada planea incluir actores de televisión, cantantes e influencers - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

A pesar de que los niveles de audiencia no alcanzaron las cifras esperadas en comparación con la competencia, el programa logró un notable éxito en las plataformas digitales. Se convirtió en tendencia durante sus emisiones y generó una conversación constante en redes sociales.

Uno de los momentos más polémicos de la primera temporada fue el romance entre la actriz ibaguereña Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi. Este romance desencadenó una serie de eventos dramáticos, especialmente porque Umaña estaba casada con el actor Alejandro Estrada.

Se conoce que la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia está actualmente en las etapas de preproducción. Se espera que esta nueva entrega presente una lista de participantes igualmente diversa y atractiva, aunque los nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

'La casa de los famosos Colombia’ 2025 Javier Ramírez, Verónica Orozco y Ronald Mayorga en la lista - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Verónica Orozco ha sido uno de los nombres más mencionados en las especulaciones sobre los posibles participantes de la segunda temporada del reality. También se menciona a figuras como Naty Botero, Ronald Mayorga, Ami Rodríguez, Mateo Ramírez, Sara Uribe y Javier Ramírez. En la industria de los actores, se rumora que Estefanía Gómez, Emiliano Pernía y Juliana Velásquez podrían estar en la lista de posibles participantes.