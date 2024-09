Cabal lanzó pulla a Margarita Rosa por defender a la izquierda: “No sabe de eso, pero vive en Miami y disfruta de la libertad capitalista”

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco generó polémica en las redes sociales: y todo por la acérrima defensa que hizo de la izquierda basándose en el presidente Gustavo Petro y su conducta. La también criticó a quienes considerarían cambiar de ideología política si evidencian que el primer mandatario no actúa con ética.

“O sea, si el presidente no pasa el examen ético, ¿nos pasamos a la derecha? ¿Votamos por el anarquismo neoliberal? ¿Nos olvidamos del clasismo y el racismo? ¿Privatizamos todo? Propongan. “Vieja malparida” no me sirve como respuesta y amerita bloqueo”, escribió De Francisco en su cuenta de X.

A su vez, el concejal de Medellín Luis Guillermo Vélez dedicó una publicación en la red social para “contribuir” a la “educación” de la actriz, en la que salió en defensa de la derecha y la propiedad privada.

“La derecha se caracteriza por su respeto por el orden, la propiedad privada, el Estado de derecho y la libertad económica. La derecha está convencida de que la libertad es el fin político supremo y de que no hay libertad sin propiedad. ¿Qué de malo hay en la derecha?”, respondió Vélez.

Asimismo, aseguró que la propiedad pública es una ficción jurídica, porque los verdaderos propietarios son los que toman decisiones sobre los bienes. En el caso de Colombia, según expuso, el presidente Petro sería el dueño de Ecopetrol, porque, con sus políticas, la está arruinando. Ante este panorama, “¿qué de malo tiene privatizarlo todo?”, se preguntó el cabildante.

Con respecto al anarquismo neoliberal que mencionó De Francisco, indicó que se trata de un gobierno que garantice las libertades y que brinde seguridad y justicia. “¿Qué de malo hay en eso?”, cuestionó.

La crítica de María Fernanda Cabal

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal intervino en la discusión, criticó a la reconocida presentadora y señaló posibles incongruencias en su discurso: esto teniendo en cuenta el estilo de vida aparentemente privilegiado que lleva en Estados Unidos y las ganancias que le ha traído su trabajo como actriz, presentadora y cantante.

“Ella no sabe de eso, pero vive en Miami y disfruta de la libertad capitalista. En ese mismo sistema se volvió famosa por su talento, cobró por sus fotografías y por su rol en las películas donde fue protagonista”, aseveró la congresista de derecha.

De igual manera, afirmó que el clasismo se ha evidenciado en las monarquías absolutistas comunistas y, como ejemplo, mencionó algunos países: Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Incluyó también a las guerrillas que ejercen violencia sobre la población civil, perpetrando violaciones y amenazas.

“¿Por qué creer en la derecha?”

En otra publicación, la actriz criticó a la derecha por generar varias problemáticas en el país durante décadas en las que políticos con esta ideología han gobernado. Teniendo en cuenta las fallas cometidas por ellos, “¿por qué habría que creer que vendrán a salvar el país de los horrores que ellos mismos han provocado?”, cuestionó.

E insistió en que dos años, que son los que lleva la izquierda en el poder, bajo el liderazgo de Petro, o cuatro años, que corresponden al periodo de mandato, no alcanzan para hacer los cambios que se necesitan.

“(Ese tiempo no alcanza) para devolverle la dignidad a los que han sido despojados sistemáticamente de ella”, precisó. En ese sentido, le correspondería a la ciudadanía cambiar de mentalidad para elegir de manera acertada a los mandatarios o mandatarias, que sí busquen una transformación.

Un usuario de X respondió poniendo el ejemplo de Cuba y Venezuela, países en donde la izquierda ha gobernado con resultados perjudiciales para los habitantes. De Francisco, por su parte, explicó que esos proyectos políticos no pueden compararse con el de Colombia.

“No proponen lo mismo que el programa progresista colombiano. Vos estás viviendo todavía en el siglo pasado. Aquí se propone un modo de capitalismo donde toda la sociedad puede tener acceso a la riqueza”, escribió en respuesta la actriz y presentadora.