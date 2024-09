Margarita Rosa de Francisco hizo una confesión sobre su sexualidad al responder un comentario ofensivo: “Sabroso”

La presentadora y actriz Margarita Rosa de Francisco recomendó leer libros luego de confesar que está cansada de las relaciones sexuales con hombres - @margaritarosa.defrancisco / Instagram

La actriz Margarita Rosa de Francisco volvió a mover las redes sociales con particular respuesta que dio a un comentario ofensivo que una persona lanzó en su contra, aseguró que la también cantante está en la etapa de la menopausia y que le hace falta mantener relaciones sexuales con hombres: “Menopáusica falta de pipí”. Ante esto, De Francisco reveló que no está interesada en buscar una satisfacción sexual con penes.

En su publicación en X, la actriz aprovechó para criticar la idea que prevalece en el imaginario común de que las relaciones sexuales con hombres son una “fuente de felicidad” para las mujeres y puso sobre la mesa la disminución del deseo sexual que experimentan algunas mujeres al llegar a la menopausia.

“”Menopáusica falta de pipí”. Yo no sé, queridas gentes, por qué algunos hombres le dan tanto crédito a un colgajo de carne vulnerable como fuente de felicidad y salud sexual femenina. Algunas menopáusicas (es mi caso) estamos hasta la madre de los pipís del mundo. ¡Vivan los libros! Consuelan sabroso”

La actriz Margarita Rosa de Francisco aseguró que prefiere leer libros a mantener relaciones sexuales con hombres - crédito @Margaritarosadf/X

Su comentario generó todo tipo de reacciones, muchas de ellas a su favor, celebrando la manera como contestó el comentario ofensivo que recibió y reforzando la idea de que la felicidad y satisfacción sexual femenina no está basada, necesariamente, en las relaciones sexuales con hombres. Otros, por su parte, criticaron el lenguaje que utilizó para referirse al pene, asegurando que es equivocado e insultante.

“Hermosa mujer que tiene respuestas inteligentes para esos burros que te tratan mal”; “Amo tu brillantez querida”; “quisiera decir lo mismo que tú”; “Los libros son un gran escape siempre. Lamentable que te hagan esos ataques tan bajos y condenables”; “Lo del “colgajo de carne” también es insultante”; “Respuesta ajustada al comentario tan bestia”, “Yo soy menopáusica y con libros, música, amigos la paso genial”, señalaron varios usuarios de X.

De Francisco suele recibir todo tipo de insultos y comentarios despectivos en sus redes sociales, sobre todo, por sus publicaciones de carácter político relacionadas con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Varias de esas publicaciones, lejos de enfocarse en los temas que aborda, aluden a su físico, su sexualidad, su salud mental y su inteligencia.

Alejandra Borrero: menopausia y sexualidad

Alejandra Borrero confesó que desde que pasó por la menopausia disfruta más el sexo - crédito cortesía prensa Casa E Borrero

La menopausia y la sexualidad no es un tema que solo haya abordado la antigua presentadora del Desafío; otras celebridades colombianas se han atrevido a confesar los cambios que han tenido al llegar a esta etapa, que marca el fin de la edad reproductiva de las mujeres, y que puede empezar entre los 45 y los 55 años, aunque en algunos casos, llega antes. La actriz Alejandra Borrero también dio a conocer detalles al respecto en el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, coordinado por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper.

La también activista confesó que cuando estaba “chiquita” no disfrutaba del sexo, lo que llegó a cuestionarla y a pensar que en ningún momento de su vida podría sentirse satisfecha en ese aspecto. Sin embargo, esas dudas se desvanecieron cuando pasó por la menopausia. “El sexo se me mejoró, a mí sí”, afirmó la actriz de cine, teatro y televisión.

La menopausia puede empezar entre los 45 y los 55 años, aunque en algunos casos, llega antes - crédito Ruber Internacional/Europa Press

Desde entonces, ha experimentado un incremento en el deseo sexual del cual ha podido disfrutar plenamente. “A los 50 me dio una arrechera (sic), pero todos los días, ole, esta vaina. Todos los días tengo ganas”, señaló entre risas.

Añadió: “A mí sí me dio mucha dicha porque yo pensé que me iba a ir de esta vida sin que me gustara mucho el sexo, y ahora me encanta, y espero tener sexo en los sesenta, en los ochenta, en los que me queden de vida”.