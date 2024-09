La Liendra está vendiendo su finca: Usuarios comentan que estaría en quiebra, pero él aclaró el motivo de venta

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, puso en venta su finca en Pereira - crédito @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘la Liendra’, anunció la venta de su finca en Pereira. A través de un video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, el influencer compartió detalles del inmueble.

La finca, que ha sido protagonista en varios de sus videos y publicaciones, está valorada en ochocientos millones de pesos. La Liendra mostró en detalle la propiedad, que incluye una casa principal de dos pisos, piscina, zona de juegos, cancha de fútbol, cinco caballerizas, una zona frutal, conejera, y una casa para los cuidadores del lugar. Además, la finca cuenta con un amplio ático y un parqueadero privado.

El influencer comunicó a sus seguidores la decisión de vender la propiedad a través de un video en Instagram - crédito @la_liendraa/Instagram

En el video, el creador de contenido destacó las características de la finca, describiéndola como un lugar ideal para el descanso y la tranquilidad: “Bienvenidos a mi finca, que puede ser suya. Como pueden ver, yo le digo finca, pero para mí es una casa campestre. Es hermosa, tiene todo lo que uno anda buscando... piscina, una belleza de vista, y ni hablemos de la tranquilidad que se siente”, comentó el influencer en la introducción del recorrido por el inmueble.

El anuncio de la venta de la finca llega en un momento en que la Liendra ha estado en el ojo público por diversas razones. Recientemente, en el pódcast Camino al éxito del cantante Yeison Jiménez, confesó haber perdido más de mil millones de pesos en una transacción de bitcoin. Esta pérdida importante se dio cuando intentó retirar su dinero de la red y descubrió que la suma había sido retirada sin su consentimiento.

“Cometí un error muy grande y es que no los guardé en mi billetera, los guardé en alguien de confianza que para mí era lo más leal porque no tenía Wallet, me imagino. Cuando la quise registrar, no me dio, entonces dije préstame tu wallet, voy a pasar por ahí, se los paso listo. Llega el momento en el que digo me los voy a gastar huevón, yo voy a sacar, voy a sacarlos, pásame los Bitcoins, por favor, porque lo voy a sacar (...) Me dijo ‘no las encuentro’, allí desde adentro comencé a sospechar, pero seguía confiando en esa persona, nunca va a fallar, se demora dos días y me las manda, traigo un man que se encarga de esas cosas y las mete y error”, contó el creador de contenido.

La finca de La Liendra incluye una casa principal, piscina, cancha de fútbol y caballerizas - crédito @la_liendraa/Instagram

La finca en Pereira ya había sido puesta en venta en 2022, pero el intento no tuvo éxito. Ahora, el novio de la influencer de moda Dani Duke espera encontrar un comprador interesado en la propiedad, que no solo ofrece lujos, sino también la posibilidad de cultivar diversos productos en su amplia zona de sembrado.

El influencer, que ha sido objeto tanto de críticas como de apoyo en las redes sociales, recibió comentarios de sus seguidores sobre la venta de la finca, algunos sorprendidos por el precio, otros destacando las ventajas que ofrece el terreno y muchos expresaron que la puso en venta por su situación económica: “Como que no tuvo para mantenerla o que pasó”; “Ya no sabe qué más hacer”; “Dos años que han pasado y todavía no ha vendido la finca?”; “Cule hueso es la finca”; “Se quedó sin plata por hacerle caso a la mujer sea real. Haga buenos videos”, fueron uno de los comentarios más recurrentes.

A pesar de los mensajes mal intencionados de los detractores, el creador de contenido explicó que la decisión se debe a que ya no utiliza la propiedad y desea adquirir una similar cerca de Medellín: “Motivo de venta: Ya no le doy el uso y vivo en otra ciudad, ahora quiero algo similar, pero en Medellín”.

Influencer mostró su finca en Instagram a más de seis millones de seguidores - crédito @la_liendraa/Instagram

La Liendra, originario de La Tebaida, Quindío, destacó en el mundo digital no solo por su personalidad y contenido, sino también por su vida de lujos y viajes. A pesar de las controversias, continúa siendo una figura destacada en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.