Westcol se pronunció, con nueva ofensa, sobre la decisión del hermano de Nayib Bukele de no dejarlo entrar a El Salvador: “Yo no me levanto con ganas de ir”

El 'streamer' aseguró que no cambiará su opinión después de la decisión que tomaron en El Salvador con respecto a él - crédito @westcol

El creador de contenido y streamer Luis Villa, más conocido en el mundo de las redes sociales como Westcol, se pronunció en medio de una transmisión sobre la contundente decisión que tomó El Salvador de prohibirle la entrada a ese país, por cuenta de algunas opiniones despectivas que hizo sobre las mujeres salvadoreñas.

Por medio de una publicación en X, Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes en El Salvador, fue quien informó que el colombiano no era bienvenido en territorio salvadoreño, después de conocerse que Westcol estaba invitado a un evento de videojuegos en ese país.

Días después de conocerse la decisión, el creador de contenido paisa decidió compartir sus opiniones de la prohibición en medio de una transmisión por su canal. “Conozco a más de uno que ha venido a Colombia y me ha dicho que las mujeres de aquí no le gustan porque están operadas, ya que no lo dejen entrar aquí por decir eso es otra cosa... Básicamente, no lo dejan entrar a uno por un gusto”.

El streamer confesó que no va a cambiar su opinión - crédito @twitchwestcol_1 / TikTok

No voy a cambiar la opinión por lo que me diga la gente. Yo lo que siempre he dicho aquí es hablar lo que yo pienso, y creo que eso nunca debe cambiar. Todo el mundo sabe que no tengo necesidad de ir a ese país; yo no me levanto con ganas de ir, yo iba por mis seguidores, añadió Westcol a sus declaraciones.

Luis además añadió que siente que haber sido vetado es incoherente porque siente que le están vulnerando su libertad de expresión por una opinión personal. “Esto que está pasando conmigo, espero que no le pase a otros porque eso solo está dañando la sociedad, ahora la libertad de expresión no está, ¿también metieron a la libertad de expresión a la cárcel?”

El creador de contenido también confesó que no entiende la razón por la que le pusieron problemas para entrar al país centroamericano, pues considera que ese tipo de castigos deben ser para personas que realmente han cometido delitos, “pero que a usted no lo dejen entrar a un país porque no le gustan las mujeres, eso no tiene sentido”, añadió.

El creador de contendido asegura que ese tipo de castigos deben ser para criminales reales - crédito @twitchwestcol_1 / TikTok

Las declaraciones de Westcol por las que lo castigaron

En medio de un en vivo realizado hace unos meses por Westcol, el creador de contenido fue viral por de dar sus opiniones despectivas de las mujeres del país centroamericano, pues el colombiano decidió hablar del aspecto físico de ellas y aseguran que no hay mujeres atractivas.

“Le voy a decir dónde he visto menos mujeres lindas, yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto, pero parce en El Salvador, yo fui con un amigo y nosotros hicimos una apuesta, el que viera una mujer linda primero, gana... Nos fuimos y nunca vimos nada”, dijo el creador de contenido.

El streamer dio fuertes declaraciones de las mujeres de ese país - crédito @westcol/Instagram

Westcol también confesó que durante su estadía en ese país la única mujer bonita que vio fue una colombiana, “terminé estando con una colombiana, fue la única mujer linda que vi, me le acerqué y me di cuenta que era colombiana, era la única, jamás había vivido una experiencia tan horrible”, declaraciones que despertaron odio en redes sociales y le provocó una prohibición para entrar a El Salvador.

El comunicado de El Salvador

El sábado 21 de septiembre Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes en El Salvador, compartió desde su cuenta de X un comunicado en el que hacía un llamado de atención al colombiano por las declaraciones sobre las mujeres del país, mismo en el que anunció que el colombiano no era bienvenido en El Salvador.

“Es lamentable la forma en la que Westcol se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema. Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy (encargados del evento de videojuegos)”, escribió.

El Salvador le cerró las puertas a Westcol por comentario despectivo sobre las mujeres de ese país - crédito @ybukele/X

“Considero poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y, peor aún, que se trata de sólo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración”.

Bukele siguió a explicar que se encargarían de buscar a otros creadores de contenido para que reemplazaran al colombiano en el evento. “Por nuestra parte anunciaremos los talentos que sí nos acompañarán en este evento, que ha sido preparado para toda la gran familia salvadoreña”.