Nueva pulla de Gustavo Bolívar a Duque, tras discurso del Presidente en la ONU: “La oposición dirá que Petro está loco”

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), no dejó pasar ni un ápice del discurso que profirió en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, el martes 24 de septiembre. Por eso, hizo un recorrido por la estructura del discurso y por todos los temas abordados por el mandatario en la Asamblea General de ese organismo, que hizo del cambio climático y de la crisis sufrida por la población de Gaza la parte central de su mensaje.

“Qué orgullo inmenso escuchar al presidente Petro cantándoles la tabla a las potencias mundiales que se muestran sordas e indolentes ante el genocidio palestino, la monstruosa desigualdad y el calentamiento global con la destrucción de la Amazonia en ciernes”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El funcionario destacó el impacto de las palabras de Petro en otros países, teniendo en cuenta los contextos de conflictividad que se evidencian en diferentes partes del mundo.

“Este potente discurso retumbará por décadas en la conciencia de los responsables de la crisis climática y de los fabricantes y lanzadores de bombas sobre niños y pueblos indefensos. Pasarán muchos años para que se vuelva a escuchar en la Asamblea General de la ONU a otro colombiano con esa conciencia democrática global y esa sensibilidad por la defensa de los pueblos más pobres de la tierra”, expresó Petro.

Bolívar, a su vez, aprovechó el momento para lanzar pullas contra el expresidente Iván Duque y su participación internacional. “Hoy y mañana la oposición dirá en Colombia que Petro está loco porque no fue a hablar de los siete enanitos, pero el mundo sí sabe qué talla gigante de presidente tenemos”, señaló.

El más reciente discurso de Petro: dio un panorama apocalíptico

El presidente Gustavo Petro habló por 18 minutos. El discurso del jefe de Estado se centró en la violencia que se vive en la franja de Gaza y la crisis climática.

El mandatario colombiano inició su intervención con un párrafo de Antonella Petro, su hija. El mensaje estaba enfocado en la paz y preservación de la naturaleza.

Posteriormente, su discurso se centró en lo poco que son escuchados los mandatarios de poco poder en el mundo. “Los que no tenemos ese poder de destrucción, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando pedimos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, esos país no nos escuchan”, aseveró.

El mandatario detalló que en el recinto donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU para que un presidente tenga capacidad de comunicación “depende de la cantidad de dólares que tenga”.

“En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, de la cantidad que tenga de aviones de guerra y en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad”, expresó.

Acto seguido, Gustavo Petro hizo referencia al número de víctimas civiles fallecidas en la franja de Gaza, haciendo especial énfasis en los menores muertos que ha dejado el conflicto en esa región.

“Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina, hoy tenemos 20.000 niños asesinados y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. (...) El pueblo de Dios no es el pueblo de Israel ni los Estados Unidos, el pueblo elegido de Dios es la humanidad, los niños de Gaza. Están matando al pueblo elegido de Dios”, indicó.

El jefe de Estado también lanzó serias críticas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificándolo de “criminal”.

“Es un héroe para el 1 por ciento de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas”, afirmó Petro.