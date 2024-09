Jorge Andrés Colmenares compartió una emotiva foto junto a su mamá y recordó a su hermano: “Gracias por tu fuerza”

Jorge Andrés no se ha referido al hermanastro de un año que reveló recientemente su papá, Luis Alfonso Colmenares - crédito Montaje Infobae (Colprensa/@JcolmenaresE)

Luis Alfonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares —el joven asesinado en la noche de Halloween de 2010 en un caso que acaparó la atención mediática y hasta inspiró series en plataformas como Netflix—, confesó en un pódcast que hace tiempo no mantiene ninguna relación con Oneida Escobar, madre de Luis Andrés. Además, el veterano docente universitario reveló que es padre de un niño de apenas un año de edad con una mujer que es oriunda de Montería.

“Mira lo que te voy a confesar en este momento. Luis ya lleva 14 años fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, así que tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de sus dos hermanos. También entiendo que, en algún momento, me tendré que ir de este mundo, así que ellos deberán decidir si lo dejarán solo, y por eso los uní con el nombre de su hermano. Jorge lo sabe”, mencionó Luis Alfonso en el espacio digital de la revista Semana.

En medio de la polémica, Jorge Andrés Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, se pronunció en redes sociales, aunque evitó referirse al hijo fuera del matrimonio de su padre. En su mensaje, expresó un emotivo sentimiento, destacando que, a pesar de las adversidades de la vida, logrará “sanar” junto a su madre. Acompañó sus palabras con una conmovedora fotografía en la que aparece tomado de la mano con Oneida Escobar.

“Agarrados de la mano, llegaremos y sanaremos lo que la vida nos envíe. Madre, gracias por tu fuerza y por levantarme cuando sentí que no podía más. Hoy tengo claro mi propósito en la vida. Vamos a sanar, a buscar verdad y justicia. Especialmente a luchar por la vida. Gracias (SIC)”, expresó Jorge Andrés.

Cuando Luis Alfonso Colmenares sorprendió al revelar la existencia de su hijo, explicó que decidió llamarlo Jorge en homenaje a su hijo menor, ya que el nombre de Luis había quedado reservado como una tradición familiar dentro del matrimonio. Según el abogado, la reacción de Jorge Andrés, hermano de Luis Andrés, fue de sorpresa y, principalmente, de consternación.

“Él, por su misma formación, debe estar sorprendido, eso no lo puede modificar. Pero lo admitirá, supongo yo. Le dije: Jorge, voy a tener un hijo, hay una mujer que está embarazada, y quedó sorprendido (...) No sé si está contento. Yo le vi la cara, pero además de extrañeza, es un hermano. Pero claro, me imagino también que por la misma formación que él tiene, católica, pues debe aceptar”.

Jorge Andrés, quien en su momento fue concejal por el partido Centro Democrático, ha hablado en varias ocasiones sobre cómo sintió que su hogar se desintegró tras la trágica muerte de su hermano menor y cómo ha sido testigo de la dura batalla de su madre contra la depresión y la impunidad.

“Era llegar a una casa en la que estar era un tormento total que empezó a consumirme en la soledad, empecé a preguntarme ¿y qué voy a hacer?, ¿para dónde voy a coger?, ¿ahora con quién habló?, ¿qué hago? Y luego cuando empieza el proceso se sintió más la soledad, porque era una mamá concentrada en la Fiscalía y un papá que trabajaba y luego se iba para la Fiscalía, entonces, antes por lo menos los veía, pero después, llegaba a la casa y no había nadie”.

En la confesión de Semana, Luis Alfonso Colmenares reveló que, tras la muerte de su hijo, la depresión lo consumió al punto de aislarse emocionalmente de su familia, enfocándose únicamente en sus responsabilidades, lo que eventualmente llevó a su salida del hogar. Por su parte, en una versión dada hace algunos años, Oneida Escobar señaló que fue Luis Alfonso quien se distanció progresivamente de ella hasta terminar viviendo en otro lugar.

“Uno va sintiendo esos resentimientos en su corazón. Los hombres sienten, tratan de echarle la culpa a la mujer. Él ya no tenía la misma atención en mí, no me tocaba y me rechazaba, era como si yo no existiera, ególatra y sin piedad, mientras tanto yo sufría porque estaba perdiendo a mi marido”.