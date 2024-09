El Colombiano John Fredy Moncada descendió el monte con el letrero de ‘Hollywood’ jugando ‘veintiuna’ estableciendo un récord Guinness

John Fredy Moncada nació en Antioquia, Colombia, y ha logrado una hazaña impresionante - crédito John Fredy Moncada/Facebook

El antioqueño John Fredy Moncada logró una nueva hazaña al descender el Monte Lee, en Los Ángeles (EE.UU.), sin dejar caer un balón de fútbol, estableciendo un nuevo récord Guinness.

Moncada, que ya poseía el récord por ascender al famoso letrero de Hollywood en 2022, decidió enfrentar un nuevo desafío: descender la montaña en menos de una hora.

Con la presencia de delegados del Guinness World Records como testigos, Moncada inició su recorrido después de un calentamiento muscular adecuado. El trayecto, que abarcó 4,7 kilómetros y un descenso de 325 metros, incluyó maniobras como la popular “veintiuna” y mantener el balón en la nuca, todo mientras era seguido por amigos y curiosos que no querían perderse el evento.

Moncada realizó el descenso en 49 minutos y 16 segundos, tiempo suficiente para establecer el nuevo récord. “Ya venía con calambres, en el minuto 30 o 31 ya venía con bastantes calambres, se me fueron las luces y no, no contaba con ese calor a lo último, pero bueno se hizo”, declaró Moncada al finalizar su recorrido.

Moncada descendió el Monte Lee en Los Ángeles sin dejar caer el balón de fútbol, ​​estableciendo un nuevo récord Guinness - crédito John Jairo Moncada/Facebook

La delegada de los récord Guinness confirmó la hazaña: “Queremos confirmar que John Fredy ha logrado un descenso de 335,55 metros”. Este logro fue celebrado con entusiasmo por el público presente y quedó inmortalizado en un mural que destaca los colores de la bandera colombiana: amarillo, azul y rojo.

Moncada expresó su deseo de inspirar a las nuevas generaciones: “Quiero que los niños y los jóvenes me vean a mí como un instrumento de superación personal y que sus sueños se vuelvan realidad”, dijo al recibir el diploma que lo acredita como poseedor del récord. .

El colombiano demostró una vez más su destreza y determinación, consolidándose como un ejemplo de perseverancia y habilidad en el ámbito deportivo. Su logro no solo resalta su talento individual, sino también el espíritu de superación que puede inspirar a muchos.