‘Sting 3.0′ confirma su concierto en Bogotá para el 2025: conozca la fecha, precios y localidades

Sting 0.3 llegará a la capital en marzo del 2025 - crédito Jesús Diges/ EFE

Con un regreso por varios países de Latinoamérica, el guitarrista y músico inglés Sting está de vuelta en los escenarios para presentar a sus miles de fans su gira titulada Sting 0.3, en un concierto que llevará el rock y otros géneros a diferentes lugares, siendo Bogotá uno de los destinos.

Según lo informó Tu Boleta, el cantante se presentará el Movistar Arena el 5 de marzo del 2025, y además cuenta con ocho localidades dentro de las cuales sus fanáticos pueden escoger, y las boletas oscilan entre los 239.000 pesos colombianos hasta siendo la más económica hasta los 549.000 pesos colombianos, con la boletería más costosa, sin tener en cuenta el servicio.

El británico llegará el de marzo del 2025 a la capital - crédito @theofficialsting / Instagram

La etapa de preventa estará disponible desde el martes 24 de septiembre a las 10:00 a.m. hasta el domingo 29 de septiembre a las 8:59 a.m. La preventa para Clientes Movistar total, iniciará el miércoles 25 de septiembre a las 9:00 a.m. y finalizará el 27 de septiembre a las 8:59 a.m.

En el caso de la preventa para bancos del grupo Aval, se le dará inicio el viernes 27 de septiembre a las 9:00 a.m. y cerrará el 30 de septiembre a las 8:59 a.m., finalmente el público general podrá acceder al sitio de Tu boleta el lunes 30 de septiembre a las 9:00 a.m., boletería hasta agotar existencias.

Localidades y precios

El músico británico estará en el Movistar en marzo del 2025 - crédito @Tuboletaoficial / X

Platea, etapa 1 (boletería numerada) - $ 549.000 + servicio de $ 98.000

Platea, etapa 2 (boletería numerada) - $ 599.000 + servicio de $ 107.000

Tribuna fan sur etapa 1 (boletería numerada) - $ 549.000 + servicio de $ 98.000

Tribuna fan sur etapa 2 (boletería numerada) - $ 599.000 + Servicio de $ 107.000

Platea (101 y 103) etapa 1 (boletería numerada) - $ 449.000 + servicio de $ 80.200

Platea (101 y 103) etapa 2 (boletería numerada) - $ 499.000 + servicio de $ 89.100

Platea (104 y 106) etapa 1 (boletería numerada) - $ 399.000 + servicio de $ 71.300

Platea (104 y 106) etapa 2 (boletería numerada) - $ 449.000 + servicio de $ 80.200

Piso 2 (202, 205, 215 y 218) (boletería numerada) etapa 1 - $ 299.000 + servicio de $ 53.400

Piso 2 (202, 205, 215 y 218) (boletería numerada) etapa 2 -$ 339.000 + servicio de $ 60.600

Piso 2 (206 y 214) (boletería numerada) etapa 1 - $ 279.000 + servicio de $ 49.900

Piso 2 (206 y 214) (boletería numerada) etapa 2 - $ 319.000 + servicio de $ 57.000

Piso 3 (306 y 315) (boletería numerada) etapa 1 - $ 229.000 + servicio de $ 40.900

Piso 3 (306 y 315) (boletería numerada) etapa 2 - $ 249.000 + servicio de $ 44.500

Piso 3 (302, 305, 315 y 318) (boletería numerada) etapa 1 - $ 199.000 + servicio de $ 35.600

Piso 3 (302, 305, 315 y 318) (boletería numerada) etapa 2 - $ 239.000 + servicio de $ 42.000

Esta nueva etapa de Sting promete a sus fanáticos revivir los clásicos más entrañables del grupo, además de crear una experiencia inolvidable con éxitos como Every breath you take, Desert Rose, Shape of my heart, Fields of gold, Message in a bottle, entre otras.

Otros destinos de Sting

Este nuevo viaje musical empezará en Norteamérica con más de 20 fechas, pasando por Canadá en Toronto, y en varios lugares de Estados Unidos como Boston, Los Ángeles, Washington, Brooklyn, Miami, San Francisco, entre otras. Fechas que, una vez finalizadas, empezarán a visitar varios países de Latinoamérica como Colombia.

Sting 3.0 estará en 10 destinos de Latinoamérica - crédito @theofficialsting / Instagram

El británico y múltiple ganador del Grammy se presentará en Río de Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Santo Domingo y terminará su gira por Latinoamérica en Ciudad de México, fechas que se realizarán desde mediados de febrero e inicio de marzo del 2025.

Los fanáticos de Sting esperan poder revivir los éxitos musicales que marcaron las décadas de los 70 y 80, tiempo en el que se caracterizó por su producción y voz distintiva que lo han destacado como uno de los proyectos más premiados y destacados por la academia de grabación.