Procuradora Margarita Cabello denuncia falta de acciones del Ministerio de Igualdad: “Han pasado dos años y no veo nada”

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en una intervención reciente habló con respecto a la poca ejecución que ha tenido el Ministerio de la Igualdad - crédito @FNDCol/X

La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, arremetió contundentemente contra el Ministerio de la Igualdad, liderado por Francia Márquez, en temas cruciales de violencia de género. La funcionaria denunció con vehemencia la falta de ejecución presupuestal y la ausencia de políticas claras para abordar esta problemática.

Cabello Blanco reconoció haber albergado esperanzas iniciales, manifestando “yo me alcancé a entusiasmar”, pero lamentó que tras dos años de gestión no se evidencian avances concretos. “Han pasado dos años y no veo nada”, sentenció, refiriéndose a la falta de acciones frente a las alarmantes cifras de violencia de género en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, manifestó su profunda decepción ante los incumplimientos del Ministerio de la Igualdad. Al anunciarse su conformación, Cabello Blanco consideró que era clave para unificar los mecanismos en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, lamentó que hasta el momento nada de eso ha sido posible debido a la falta de ejecución presupuestal, toma de decisiones y mecanismos compartidos para enfrentar la problemática.

La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, manifestó su profunda decepción ante los incumplimientos del Ministerio de la Igualdad.- crédito -Mariano Vimos/Colprensa.

A lo anterior agregó que: “Todos creíamos que con la creación del Ministerio de la Igualdad íbamos a poder articular y organizarnos con políticas públicas claras y presupuesto para romper esas barreras en temas de la afectación por la cultura de carácter machista. Lo que hemos visto es una ejecución presupuestal mínima y una falta de organización de los planes y programas para lograr empezar a trabajar en la equidad e igualdad de género y la protección de los grupos minoritarios”.

Igualmente, la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el Ministerio Público tiene la lupa puesta en el seguimiento exhaustivo a la ejecución presupuestal y las acciones concretas emprendidas por dicha cartera. La jefa del ente de control recordó que la Corte Constitucional tumbó la creación del mencionado Ministerio debido a problemas de fondo, pero le otorgó un plazo de dos años de existencia para cumplir con sus funciones legales.

Cabello de igual manera comentó en ese espacio que “es una visión de rezago de las políticas de igualdad”. Lo anterior se suma al llamado realizado el pasado 4 de septiembre. En esa ocasión, la Procuraduría General solicitó nuevamente a la Ministra para la Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, formular el plan de acción intersectorial previsto en el Decreto 681 de 2022, adoptado por la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031.

Por otro lado, en otra intervención reciente a procuradora general, Margarita Cabello, para varios medios de comunicación respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien la señaló de utilizar el Ministerio Público como una “policía política”. Cabello aseguró que, hasta el último día de su gestión, el organismo mantendrá su vigilancia para investigar al gobierno de Petro conforme a la ley, del mismo modo en que lo hizo con la administración de Iván Duque.

Igualmente, la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el Ministerio Público tiene la lupa puesta en el seguimiento exhaustivo a la ejecución presupuestal y las acciones concretas emprendidas por dicha cartera - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Solamente los hechos darán la razón, y ustedes han visto que hemos actuado con nuestra función primordial, que es vigilar al servidor público. Así como vigilamos el servicio público en el año y medio que estuvo el presidente Duque, con muchísimas decisiones que se les olviden, estamos igual vigilando”, dijo Cabello.

A lo anterior la líder del Ministerio Público agregó que: “Lo cierto es que la Procuraduría vigila el servicio público al servidor público de las instituciones públicas, y hoy ya están a cargo del gobierno del señor presidente de la República. Entonces, lógicamente vamos a tener que investigar y vigilar al Gobierno porque es nuestra función, como lo hicimos con el anterior gobierno. Tratan de decir que no lo hicimos, y hay muchísimas medidas. Las puertas de la Procuraduría están abiertas; los expedientes están abiertos para que vean que cada caso que hemos resuelto tiene un fundamento en la verdad de los hechos”.

Y es que, el presidente Petro recientemente dijo sobre el tema lo siguiente: “No quiero un procurador que se pliegue al gobierno, pero indudablemente lo que menos quiero es un procurador que convierta la procuraduría en una policía política como hizo Ordoñez o Cabello”.

Gustavo Petro cuestionó la gestión de Cabello en la Procuraduría - crédito montaje Infobae (Colprensa y Gustavo Petro/X)