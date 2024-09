Gustavo Petro reaccionó al triunfo de Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia: “Los tiempos cambian”

El presidente Petro habló de la final del mundial femenino que se jugó en Colombia - crédito EFE/Presidencia de Colombia

En el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con una asistencia masiva de 32.908 espectadores, Corea del Norte se consagró tricampeona de la Copa Mundial Femenina Sub-20 al vencer 1-0 a Japón. La selección norcoreana, demostrando su hegemonía en esta categoría, logró su tercera corona mundialista con un solitario que sentenció el encuentro final ante su similar nipona.

Debido a este suceso, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una publicación mediante su cuenta de X en la que destacó la participación de la selección asiática y además comentó lo realizado por el equipo colombiano femenino en el torneo organizado en territorio nacional. “Los tiempos cambian”, comentó el jefe de Estado.

El mandatario destacó los cambios que marcan la nueva era, resaltando el poder femenino emergente y los logros deportivos sin precedentes. También señaló la histórica conquista de Corea del Norte al proclamarse campeón mundial de fútbol femenino.

Petro ponderó los avances de la selección colombiana en un Mundial, alcanzando instancias inéditas que reflejan la evolución de los “tiempos cambiantes” en el deporte nacional.

“Bueno, en el nuevo mundo del poder femenino, Corea del Norte es campeón mundial de fútbol y Colombia avanza en un mundial como nunca antes. Los tiempos cambian”, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro destaca el recorrido de la selección Colombia en el mundial femenino - crédito @petrogustavo

Como es costumbre, a este mensaje del presidente Pero le respondió el concejal de Bogotá Humberto Amín, conocido también como Papo Amín. El servidor público aprovechó el mensaje del presidente para hablar de las elecciones del 2026. Además reprochó que el Gobierno de Petro “nunca apoyó” al fútbol femenino.

“Es cierto Presidente @petrogustavo, los tiempos cambian y seguro en el 2026 Colombia dará un giro drástico. Hoy la disculpa es el fútbol femenino, al que nunca usted y su gobierno han apoyado”, contestó el concejal capitalino.

Anteriormente a que se conociera el resultado de la final del torneo, el presidente Petro hizo otra publicación en la que reaccionó a un usuario de X que estaba diciendo en en el estadio El Campín no estaban gritando “fuera Petro”, a las palabras de este internauta el jefe de Estado contestó replicando sus palabras y diciendo que era hora de que ya era hora que la gente del común vea a la selección femenina en los estadios del país.

“A propósito de los engaños. Ya es hora que la gente del común pueda ver su selección colombiana de fútbol en los estadios. Pilas @MinDeporteCol”, dijo el primer mandatario colombiano.

En cuanto al usuario, @Una_Concubina que Gustavo Petro compartió, sus palabras fueron: “Antes de que les suban videos falsos de #FueraPetro en el estadio, les diré que eso no pasó porque Bogotá no es carechimba, lo que SI estuvo increíble fue la abucheada a Jerusún cada que aparecía en cámara. Mi pueblo colombiano no decepciona”.

Además del presidente Gustavo Petro, el líder político del partido Comunes, Rodrigo Londoño también felicitó a la selección del país asiático en su cuenta de X. “Felicito a las campeonas mundiales Sub-20. República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), potencia del fútbol femenino a escala planetaria”, escribió Londoño.

Rodrigo Londoño felicitó a la selección femenina de Corea del Norte - crédito @TimoComunes

Por otro lado, antes de que diera inicio el pitido inicial, la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano destacó la asistencia al estadio de la capital colombiana y lamentó que la selección cafetera no haya llegado a esas instancias. “Tarde soleada en Bogotá con estadio lleno para apoyar el fútbol femenino . Hoy se juega la final entre Corea del Norte y Japón. Qué tusa que no esté nuestra Sele, habrá desquite”, dijo.

Angélica Lozano destaca la asistencia en el estadio El Campín para la final del mundial femenino sub-20 - crédito @AngelicaLozanoC

Otro evento ocurrido en el partido fue que. en medio de la ceremonia de premiación, hicieron su arribo al gramado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Sin embargo, el anuncio de su ingreso al campo de juego para sumarse a los festejos desató una ola de repudio entre los más de 30.000 aficionados congregados. La presencia de ambos jerarcas deportivos fue recibida con una lluvia de abucheos e insultos que opacaron el ambiente de celebración.