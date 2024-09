Compañera de ‘Sábados Felices’ compartió la última conversación con la Gorda Fabiola: “me quiero ir a descansar, estoy agotada”

Compañera de Sábados Felices compartió que la Gorda Fabiola le confesó estar cansada - crédito @polilla_feliz/Instagram

El 19 de septiembre, la humorista la Gorda Fabiola perdió la batalla después de luchar por gran parte de su vida con una diabetes que se desarrolló por su obesidad, además de problemas cardiacos que a sus 61 años le provocaron cuatro infartos a los cuales había sobrevivido, pero habían desgastado la funcionalidad de su corazón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante el fin de semana del 21 de septiembre, sus compañeros del programa Sábados felices aprovecharon para recordar a la humorista, además de revelar cuáles fueron sus últimos momentos con la barranquillera durante las grabaciones del programa.

Fue entonces que en medio del especial producido por Blu Radio en el programa Voz populi que la imitadora María Auxilio Vélez narró cómo fueron sus últimos momentos junto a Fabiola. “Estábamos en medio de una grabación para el programa y ella me buscó para hablar, pero yo no me salí del personaje, grabamos otro y tampoco me salí del personaje y cuando ya se terminó la grabación la busqué”.

María Auxilio explicó que la buscó por el set, pero le informaron que la Gorda ya se había ido, por lo que no dudó en enviarle un mensaje pidiéndole perdón, “en el mensaje le dije que la quería abrazar, pero no me contestó, sino hasta los tres días. Ahí ya venía mal, después contestó y me dijo; ‘hijita, te espero a almorzar, hice frijolitos que yo sé que te gustan, te espero para abrazarte, mi Mariau’”.

“Fui a verla, le llevé su regalo de cumpleaños y me siento muy bien por haber ido y haberle dado ese último abrazo”, además la imitadora le preguntó por su estado de salud, a lo que ella le dijo “Mariau, yo me quiero ir a descansar, estoy agotada”, contó la imitadora.