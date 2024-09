Camilo responde a inusual petición de madre de una de sus seguidoras: “Dame una manito”

El cantante colombiano es los artistas más aclamados del momento - crédito @camilo/Instagram

Camilo Echeverry compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram su reacción ante una solicitud peculiar de una seguidora. La internauta le pidió ayuda para convencer a su esposo de permitir que su hija de 11 años asistiera a uno de sus próximos conciertos en Miami, Estados Unidos.

El cantante, conocido por su constante interacción con sus seguidores a través de las redes sociales, decidió grabar su respuesta mientras observaba el video de la mujer exponiendo su dilema.

Mamá le pide ayuda a Camilo para que su hija pueda ir al concierto

Madre pide ayuda al artista colombiano para que su hija puedas asistir a uno de sus conciertos en Estados Unidos - crédito @camilo/Instagram

Camilo, uno de los principales exponentes del pop tropical contemporáneo, ha logrado llevar su música a escenarios internacionales y conquistar a millones de fanáticos alrededor del mundo. Su carisma y talento no solo le han permitido brillar en los escenarios, sino también ganarse el corazón de sus seguidores, con quienes mantiene una comunicación constante.

En el video compartido, aunque Camilo no pronunció ninguna palabra, se le puede ver mostrando en su celular una serie de videos de sus conciertos. En estos clips, se observa a numerosos niños asistiendo a sus espectáculos acompañados de sus padres, lo que parece ser una respuesta visual a la solicitud de la seguidora.

“Yo sé que tengo el 1% de posibilidades de qué tú veas este video, pero no me importa. Me encantaría que me ayudes a convencer a mi esposo de que llevar a mi hija por su cumpleaños a tu concierto aquí en Miami es seguro”, comenzó diciendo la mujer en el video.

Y agregó: “Él dice que para un concierto van las niñas más grandecitas, que van vestidas mostrando. Mi hija va a cumplir 11 años y lo único que me pide es ir a ver a Camilo”.

La mujer aseguró que su esposo no está de acuerdo con que su hija vaya al recital del artista colombiano - crédito @camilo/Instagram

El cantante, nominado al Latin Grammy, ha utilizado sus redes sociales no solo para promocionar su música, también para compartir detalles de su vida personal y su día a día. Esta cercanía con sus seguidores ha sido una de las claves de su éxito y de la lealtad de su base de fanáticos.

La solicitud de la seguidora y la reacción de Camilo reflejan la conexión especial que el artista mantiene con su audiencia, especialmente con los más jóvenes. La interacción en redes sociales se ha convertido en una herramienta poderosa para los artistas, permitiéndoles mantener un vínculo directo y cercano con sus seguidores.

Camilo Echeverry continúa demostrando que su éxito no solo se debe a su talento musical, también a su habilidad para conectar emocionalmente con su público. Su respuesta a la solicitud de la seguidora es un ejemplo más de cómo utiliza su plataforma para interactuar y responder a las inquietudes de sus fanáticos, fortaleciendo así su relación con ellos.

Reacciones

Como era de esperarse, esta solicitud generó cientos de reacciones por parte de los internautas en las redes sociales, que dieron su opinión sobre esta solicitud.

“Ya voy a estar yo rogándole al papá d mis hijos un permiso, los hijos son d los 2 y si la voy a cuidar y se donde la llevo lo hago bajo mi responsabilidad... la señora parece la hija mayor pidiendo permiso...”.

“Mi niña tenía 10 años cuando viajamos a CDMX a tu concierto, uno de los mejores recuerdos, salíamos de una vida llena de violencia, así que fue un abrazo directo al corazón. Te esperamos hasta el final y se puso más feliz aún cuando volteaste a saludarla ❤️”.

“Lo Mejor de las canciones de Camilo es que sus canciones no dicen groserías, el ambiente del concierto es para la familia , se siente la Felicidad y la Paz . YA QUIERO QUE REGRESEN A CALIFORNIA 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”.

Los usuarios se pronunciaron ante solicitud de madre de fanática de Camilo - crédito @ yngrid83/Instagram

