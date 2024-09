La Fundación She is abrió convocatoria para impulsar emprendimientos de 2.000 mujeres en Colombia

Las participantes recibirán orientación personalizada para potenciar sus capacidades empresariales y creativas - crédito Fundación She is

La Fundación She is lanzó el programa “Ella Es Semilla”, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una iniciativa que busca apoyar a 2.000 mujeres colombianas que están en las etapas iniciales de sus emprendimientos, en el que se les brindarán herramientas para desarrollar negocios y potenciar el liderazgo.

En este caso, el programa ofrece un enfoque práctico y transformador para que estas mujeres puedan generar ingresos propios, mejorar la calidad de vida y contribuir de manera activa al desarrollo económico de las comunidades.

Este programa de formación es 100% virtual y estará compuesto por seis sesiones con expertos en temas de modelos de negocio, mercadeo, marketing digital, entre otras áreas relacionadas.

Y es que no es un secreto que en Colombia, miles de mujeres enfrentan barreras importantes para alcanzar su autonomía económica, como la falta de acceso a recursos, formación y redes de apoyo. Frente a este desafío, la fundación hace un trabajo de muchos años para cerrar estas brechas con su línea de acción Ella es Esmeralda, que desde su creación benefició a 16.416 mujeres en los 32 departamentos del territorio colombiano, por medio de la ejecución de 506 programas, la entrega de 18 capitales semilla y el desarrollo de seis ferias de emprendimiento.

El programa ofrece un enfoque práctico y transformador para que estas mujeres puedan generar ingresos propios - crédito Fundación She is

Dentro de los logros más destacados, se encuentran los dos centros de empoderamiento económico y social para mujeres en Orito (Putumayo), y Arauquita (Arauca), que tienen como principal propósito la formación integral en el “ser” para promover el “hacer” por medio del fortalecimiento de emprendimientos.

En esta oportunidad, las participantes recibirán orientación personalizada para potenciar sus capacidades empresariales y creativas, lo que les permite desarrollar proyectos sostenibles que impacten de forma positiva, tanto sus vidas como las de las comunidades.

Quiénes pueden participar

Ella es Semilla está dirigido a mujeres emprendedoras o representantes de negocios liderados por mujeres, que tengan entre 18 y 60 años de edad, residan en Colombia y tengan emprendimientos que no superen un año de funcionamiento.

Al finalizar las ocho semanas del ciclo formativo, aquellas mujeres que completen el 100% de las clases podrán presentar sus emprendimientos ante un panel de jurados y optar por incentivos económicos y académicos que las apoyen en la consolidación de sus negocios.

Entre estos beneficios, se destaca la participación en ferias organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, un espacio donde podrán presentar sus proyectos y establecer contactos estratégicos con otros empresarios y actores clave del ecosistema emprendedor durante el primer semestre de 2025.

Ella es Semilla está dirigido a mujeres emprendedoras o representantes de negocios liderados por mujeres, que tengan entre 18 y 60 años - crédito Fundación She is

Además, las tres mejores propuestas serán premiadas con capital semilla, y se distribuirán así: $5.000.000 para el primer lugar, $3.000.000 para el segundo y $2.000.000 para el tercero, lo que permitirá a las ganadoras impulsar de manera importante el crecimiento de los negocios.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre de 2024 y se podrán hacer por medio del siguiente formulario.

Este programa reafirma su compromiso de brindar a las mujeres colombianas las herramientas necesarias para su autonomía económica, con lo que se promueve el empoderamiento por medio de la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor. Además, la iniciativa se presenta como una respuesta concreta y efectiva a los desafíos que enfrentan las mujeres en el país, apostando por un futuro más equitativo e inclusivo.

Líneas de atención

Finalmente, el objetivo de la fundación es establecer una conexión directa con las mujeres, enfocándose en la promoción de proyectos de innovación social que impulsan la equidad de género, la igualdad y la participación de niñas, adolescentes y mujeres que residen en zonas vulnerables o han sido víctimas del conflicto armado.

Por eso, por medio de cuatro líneas de acción: She Is Esmeralda, She Is Gaviota de Paz, She Is STEAM y She Is Global Forum, la organización amplió los horizontes mediante herramientas educativas, pedagógicas e inclusivas, para potenciar talentos, fortalecer habilidades, y construir proyectos de vida que permitan a las mujeres alcanzar sus metas.