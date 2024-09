Carolina Cruz habló por primera vez de su separación de Lincoln Palomeque: “La relación se enfrió”

Carolina Cruz habló de las causas de su ruptura con Lincoln Palomeque por priemra vez, a más de dos años de la separación - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La noticia de la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más sorpresivas de la farándula colombiana en 2022. Hasta ese momento la pareja llevaba 10 años de relación sentimental y se mostraron como una de las parejas más estables y felices del medio, así como una que supo vencer retos significativos, como los problemas de salud de su hijo Salvador que le exigieron a la pareja (y en especial a la vallecaucana) una dedicación completa.

Tras la ruptura ambos se tomaron su tiempo para rehacer su vida sentimental: mientras el cucuteño inició una relación con la modelo Diana Gaviria, la caleña decidió hacer lo propio con Jamil Farah. Entre medio, la pareja mantiene una relación cordial y no han tenido problema en compartir espacio para los cumpleaños de sus hijos.

Pese a ello, desde que anunciaron su separación surgieron preguntas y especulaciones relacionadas con las causas de la ruptura, debido a que ninguno de los dos se refirió al tema de forma directa. Aunque se llegó a hablar de infidelidad por parte del actor, ninguno de los dos se refirió a estas informaciones. Carolina Cruz en especial se mostró muy reservada con su vida personal, pero a más de dos años de la separación, la presentadora decidió referirse al tema por primera vez.

La presentadora eligió hablar del tema por primera vez, a más de dos años de conocerse la separación de la pareja - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Para ello utilizó su pódcast Mi Mundo Mis Huellas Mi Verdad, de Spotify, en el que finalmente habló de las causas que llevaron al final de su relación. Inicialmente, comentó que atravesó por distintos momentos en su vida en los que la idea del matrimonio le parecía la más adecuada y otros en los que no. “Yo no me casé con Lincoln. Nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos”, inició.

Eso la llevó a manifestar que en determinado punto de la relación le faltó ser “más fuerte”. “Debí ser más fuerte y decirle ‘yo me quiero casar, si tú no te quieres casar es tu problema’”, comentó. Lo anterior dio pie a que la presentadora de Día a día se lamentara al considerar que fue “muy permisiva en la relación” durante su tiempo con Palomeque, aclarando de inmediato que no se refería a infidelidad o maltrato, sino al hecho de no expresar su desacuerdo con el rumbo de su relación.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque mantuvieron una relación de 10 años, de la que nacieron dos hijos @CarolinaCruzOsorio/Instagram

“Fui muy permisiva al no decir lo que no me parecían, o no decir cosas con las que él no estaba de acuerdo en su momento, por evitar”, mencionó Carolina, atribuyendo la ruptura al progresivo distanciamiento entre ambos por la falta de comunicación. “Yo decía ‘si él se va un mes para tal lado, pues que se vaya, no importa, no pasa nada. Yo confío en él’”, señaló, asegurando que era una persona “cero tóxica” en sus relaciones y en su vida.

Sin embargo, la presentadora contó que por esa permisividad su relación tuvo que pagar un precio. “El problema que tenemos con estas negociaciones que tenemos las parejas es que muchas veces pensamos que está bien, y no está bien”, señaló.

Lo anterior llevó a que su unión como pareja atravesara un punto de quiebre. “Hubo un momento en el que la relación se enfrió. Y cuando una relación se enfría no siempre hay un culpable. Siempre hay dos, es una relación de pareja. A veces tienes que levantar la mano y tener esas conversaciones difíciles (...) dejamos que esas conversaciones difíciles fueran pasando. Esas conversaciones difíciles son las que resultan congelando la relación, y eso fue lo que pasó”, concluyó.