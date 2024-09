Alejo reveló que “Campanita” tenía planeada su salida del Desafío 2024: “Lo ensayó todo el día”

Los dos exdesafiantes no han desmentido la mala relación que tienen entre si - crédito @_campanita15 y @alejandro.londoo.a1/IG

Uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana es el Desafío, que en 2024 cumplió 20 años siendo transmitido de manera ininterrumpida en Caracol; esto ha permitido que este reality siga en lo más alto y se establezca como el programa más visto en las noches por los colombianos.

Durante el desarrollo de la temporada, los fanáticos del programa comenzaron a manifestar un apoyo constante por Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como “Campanita”, un bailarín caleño que debido a su forma de ser se ganó el cariño de los televidentes.

Durante su estancia en el programa, “Campanita” tuvo una amistad cercana con Alejandro Londoño, pero esto cambio cuando el segundo decidió comenzar una alianza entre equipos y terminó “sacrificando” a Luna Valencia para que fuera a una prueba de eliminación.

Esto provocó que en redes sociales criticaran la forma de jugar de Alejo, puesto que en más de una ocasión tuvo comportamientos similares que le permitieron llegar hasta la semifinal del programa.

'Campanita' se conviritó en presentado de 'Día a Día' tras ser eliminado - crédito @_campanita15/Instagram

En el capítulo 107 se registró la eliminación de Londoño y Luisa (exparticipante que fue convocada por Alejandro para que fuera su compañera en la parte final del reality) y debido a la enemistad que existe entre Alejo y “Campanita”, el ahora presentador indicó en redes sociales que no quería compartir en el mismo espacio con el antioqueño.

“Pierdo el trabajo en Día a Día, mami, porque no voy el lunes”, fueron las palabras del bailarín.

La verdad de Alejo sobre “Campanita”

Debido a las críticas que recibió tras ser eliminado, Alejandro Londoño decidió romper el silencio y en diálogo con Caracol Ahora reveló por qué decidió nominar a su compañero en ese momento.

“Lo hice con toda la intención, lo hice muy consciente, no era lo que yo quería hacer, era el juego que se planteó porque yo no estaba jugando solo, hubo personas que también dijeron nombres”.

Sumado a esto, el exdesafiante indicó que estaba concentrado en el juego y no pensó que los televidentes tomaran una postura tan marcada contra él, pero también reveló que tomó la decisión porque “Campanita” no quería estar en el juego.

“Cuando hice esto no pensé que fuera a tener tanta repercusión como en lo negativo. Está bien, pero usted sabe que no quería estar en el juego y por eso di su nombre”, indicó Londoño.

El participante ha sido blanco de críticas por las estrategias que formó en el juego - crédito @alejandro.londoo.a1/Instagram

Debido a que los periodistas le pidieron una explicación por esta afirmación, el modelo reveló que había tenido una conversación con el bailarín y que este le manifestó estar listo para dejar la competencia.

“Ustedes no se dieron cuenta de que el día de la muerte “Campanita” prácticamente dejó ganar a Santi. Como me va a decir que no, todo el día practicó el baile que hizo al frente de Andrea, ensayo todo el día, él sabía que se iba a ir, él no quería estar en el juego”.

Debido a esta situación, Londoño indicó que le sorprendió la postura que tomó el vallecaucano después de ser eliminado, puesto que considera que se mostró ante los medios como una “víctima”.

“A mí lo que me sorprendió fue que se mostrara como la víctima, si está bien, nadie sabía que yo había dado los nombres, pero como se va a hacer la víctima parce”, puntualizó.

Cabe recordar que el Desafío 2024 está en su recta final; tras la eliminación de Alejandro y Luisa solo quedaron cuatro parejas en competencia y el cierre de la temporada 20 será el 27 de septiembre; sin embargo, en redes sociales se han filtrado los nombres de los que serían los finalistas, lo que ha generado decepción, puesto que se ha afirmado que serían trabajadores de la producción los que expusieron esta información.