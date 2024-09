Lowe León pidió perdón a Andrea Valdiri y defendió su inocencia por denuncia de Liceth Córdoba: “Nunca lo vi venir”

Lowe León, actualmente radicado en España, se pronunció por primera vez luego de que se diera a conocer la denuncia de Liceth Córdoba en su contra por violencia de género - crédito @loweleon_/Instagram

El cantante Lowe León, actualmente envuelto en un proceso judicial por violencia de género tras una denuncia que interpuso su expareja Liceth Córdoba ante las autoridades españolas, se pronunció por primera vez desde que se dio a conocer el hecho.

A través de sus historias de Instagram, el cantante expuso su punto de vista sobre la controversia que lo rodea. “Respetados medios de comunicación, les habla Luis Eduardo León. Me he mantenido al margen de la polémica para no descontextualizar la verdad procesal”, escribió inicialmente, afirmando que hasta ahora no se refirió al tema por instrucciones de sus abogados, mismos que estarían por informar de manera más detallada sobre su versión de la historia.

“Mi equipo jurídico les estará presentando un comunicado real y verdadero de acuerdo con las normas y leyes. Elementos materiales probatorios que demuestran más allá de toda duda mi INOCENCIA ABSOLUTA y el entramado corrupto del cual estoy siendo perseguido”, manifestó el artista.

Sin embargo, lo más llamativo de la publicación de Lowe fue cuando soltó la frase “Las únicas personas a las que les debo un perdón público son a mi hija y a su madre”. Es decir, en vez de referirse a Liceth Córdoba y su hijo Luis Eduardo, el cantante prefirió referirse a su hija Adhara y a la mamá de ella, la bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri. “Perdón, nunca lo vi venir. Un millón de veces perdón”, escribió.

El cantante pidió perdón a su expareja Andrea Valdiri y a su hija Adhara - crédito @loweleon_/Instagram

Vale recordar que, Córdoba y sus abogados acusaron a León de no permitirle a ella regresarse a Colombia con el hijo de ambos, manifestando que estaba entorpeciendo el proceso de separación de ambos.

En desarrollo