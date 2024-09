Así despidieron a la ‘Gorda Fabiola’ en ‘Sábados Felices’: “Al cielo no le faltarán las risas”

'Sábados Felices' despidió a la 'Gorda Fabiola' - crédito @gorditafabiola/IG

En la mañana del 19 de septiembre, Colombia se enfrentó a la triste noticia del fallecimiento de Fabiola Emilia Posada, más conocida como la ‘Gorda Fabiola’, una de las humoristas más queridas del país.

Su esposo, el también humorista Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, fue quien confirmó el lamentable hecho desde Bogotá, ciudad donde la artista partió tras varios años de lucha contra problemas de salud.

‘La gordita’ es recordada entre el público por su papel protagónico en el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, Sábados Felices, pues allí conquistó a miles de corazones con su humor y carisma inigualables. Por esto, el equipo del programa decidió despedirse de ella con un homenaje lleno de sentimiento, reconociendo la profunda huella que dejó en la comedia y en la vida de quienes la rodeaban.

El cuerpo de la 'Gorda Fabiola' será velado en el Concejo de Bogotá para que sus seguidores puedan despedirse de ella - crédito @sabadosfelices/Instagram

A través de las redes sociales, Sábados Felices compartió una imagen de la ‘Gorda Fabiola’ acompañada de un mensaje conmovedor que emocionó a todos aquellos que la admiraban.

“Al cielo no le faltarán las risas. Descansa en paz, madre, maestra, leyenda, mujer y amiga”, se leyó en las historias de Instagram del programa, unas palabras que acompañaron junto a una foto de la humorista. Estas palabras captaron la esencia de Fabiola, no solo como humorista, sino también como una figura maternal y querida por su equipo, su público, y su familia.

El tributo no se limitó solo a estas palabras, pues muchos seguidores del show de humor y figuras del medio también recordaron algunos de los momentos más icónicos de Fabiola en Sábados Felices. Por eso, las plataformas digitales estuvieron inundadas de videos con sus mejores momentos en tarima, con sus chistes, rutinas y las inolvidables participaciones que hizo junto a su esposo, ‘Polilla’.

Luego de que se confirmó públicamente la partida de ‘La gordita Fabiola’, tanto el canal, el programa en el que trabajó la mujer, sus compañeros, amigos, allegados, familiares y seguidores le dejaron mensajes de condolencia a ‘Polilla’ y sus hijos, como una forma de demostrarles que no están solos en este momento.

Este fue el mensaje que publicó Sábados Felices para despedirse de la 'Gorda Fabiola' - crédito @sabadosfelices/IG

Todos ellos aprovecharon las redes sociales para enviar palabras de apoyo a la familia y recordar a Fabiola Posada como siempre se pudo ver en vida, alegre, risueña y con buena actitud.

Los hijos de Fabiola, también profundamente afectados, compartieron su pesar y dejaron emotivos textos con fotos para su mamá. David Polanía, el primogénito de Nelson Polanía, publicó en Instagram: “Gracias mamita por todo. Sigue cuidándonos y haciéndonos reír desde el cielo”.

Su hija mayor, Alejandra Valencia, fruto del primer matrimonio de la fallecida humorista con el psicólogo Mauricio Valencia, posteó una fotografía de uno de los momentos donde disfrutó de la compañía de su madre y escribió:

“¡Solo me queda seguirte diciendo gracias! Gracias por hacer de mí lo que soy, por enseñarme a ser valiente, a ser guerrera, a vivir cada momento y disfrutarlo como si fuera el último y a hacer cada cosa que hiciera con amor. Con amor te cuidé cada día de mi vida, hasta el último tuyo y me entregué por completo a ti como tú lo hiciste por mí. Me quedo con lo bueno que me dejaste, con tu bullying, con tu humor, con tus carcajadas, con tu simpatía, con tu autenticidad, con tu don de gente, con tu olor. Tengo un dolor inmenso por tu partida, pero nos hiciste felices a nosotros como familia y a Colombia entera. Te amo y seguiré amando eternamente mamita”, escribió.

Así recordó Sábados Felices a la 'Gorda Fabiola' en Instagram - crédito @sabadosfelices/IG

Aunque aún no se han revelado las causas exactas de lo que llevó a la muerte a Fabiola Posada, pero se sabe que llevaba años enfrentándose a problemas de salud, entre ellos la diabetes, enfermedad que le fue diagnosticada a los 32 años.

Uno de los momentos más críticos en su batalla contra la enfermedad ocurrió en enero de 2020, cuando la humorista estuvo en coma durante 23 días después de sufrir un desmayo. Además, en el año 2014 atravesó por un delicado estado tras sufrir cuatro infartos, por lo que debieron realizarle una cirugía de corazón abierto.