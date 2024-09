Murió la ‘Gorda Fabiola’: la destacada humorista llevaba varios días internada en una clínica de Bogotá

La Gorda Fabiola murió - crédito @gorditafabiola/Instagram

El periodista Gabriel de las Casas confirmó la muerte de la comediante la gorda Fabiola a sus 61 años. “Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento se conoce que la causa de su muerte fue porque tenía una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular, según las declaraciones del humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo, en Caracol Radio. Además, Caracol Televisión reveló que estuvo hospitalizada desde la noche del miércoles 18 de septiembre por los anteriores motivos. Aunque sus familiares no han dado declaraciones oficiales acerca de la muerte de la destacada comediante.

La gorda Fabiola había tenido complicaciones de salud - crédito cortesía

Posada se destacó como comediante y actriz sobre todo por su participación en el programa Sábados Felices. Sin embargo, desde hace muchos años, más especifico en 1997, sufría de diabetes y en 2014 pasó por varios quebrantos de salud, luego de sufrir cuatro infartos y por eso le realizaron una cirugía de corazón abierto.

En 2023, la también actriz reveló a Lo sé todo que se retiró de la pantalla chica por sus complicaciones en la salud: “Después de haber estado tantas veces cercana a la muerte yo estoy viviendo a mil todo y yo no quisiera llegar a ese punto de ya estar tranquila, porque a mí tanta tranquilidad me mata, por eso no soporto un hospital”, indicó.

Es que los quebrantos de salud de la esposa del también comediante Nelson Polanía, conocido como Polilla, eran muy seguidos. En una ocasión, en febrero de 2018, estuvo en coma durante casi un mes después de sufrir un desmayo en medio de las grabaciones de uno de los capítulos del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Sábados felices.

La comediante murió el 19 de septiembre de 2024 - crédito @gorditafabiola/Instagram

Noticia en desarrollo...