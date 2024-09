Ministro de Defensa puso ‘mano firme’ al ordenar refuerzos en operaciones contra grupos armados ilegales

En respuesta al ataque del 17 de septiembre en Puerto Jordán, el ministro Iván Velásquez ha ordenado un aumento en las operaciones militares contra los grupos armados ilegales - crédito MinDefensa

En respuesta al reciente ataque con cilindros bomba contra la base militar de Puerto Jordan, en Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, emitió una directriz para intensificar las operaciones militares contra grupos armados ilegales que no están involucrados en procesos de paz. El ataque, ocurrido el 17 de septiembre, provocó una grave crisis de seguridad en la región, resultando en la muerte de dos soldados y heridas a más de 25 miembros de las Fuerzas Armadas.

El ataque fue perpetrado por una volqueta cargada con cilindros bomba, lanzados contra la base militar, lo que provocó un saldo trágico de dos soldados profesionales fallecidos, identificados como Julián Patiño y Bairon Correa. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que el ataque fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente por el Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz, que opera en la región de Arauca.

En un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas informaron que cinco militares resultaron heridos de gravedad, mientras que otros 21 se encuentran fuera de peligro. Los heridos fueron trasladados en ambulancias al municipio de Arauca y, posteriormente, un grupo de soldados fue llevado a un hospital militar en Bogotá.

El ataque en Puerto Jordán en manos del ELN impulsó al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Cabe destacar que, el corregimiento de Puerto Jordán fue objeto de atención por parte de grupos armados en más de una ocasión. En julio de 2024, residentes denunciaron el secuestro de cinco personas, como comerciantes y líderes locales. Este corregimiento es un punto estratégico en Arauca, un departamento conocido por su producción ganadera y petrolera y que limita con Venezuela.

En la región operan el Frente Domingo Laín del ELN y las disidencias de las antiguas Farc, afiliadas al Estado Mayor Central (EMC), que luchan por el control de esta frontera permeable.

Frente a la escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro anunció el cierre del proceso de paz con el ELN, lo que generó un cambio significativo en la estrategia de seguridad del Gobierno. En este contexto, el ministro Iván Velásquez señaló que las Fuerzas Militares recibieron instrucciones para redoblar sus esfuerzos en operaciones ofensivas contra todos los grupos armados ilegales que no se encuentren en procesos de paz o con los que no exista un cese al fuego.

Iván Velásquez ha declarado que las Fuerzas Armadas intensificarán sus operaciones contra los grupos armados ilegales - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En declaraciones a RCN Radio, desde Washington (Estados Unidos), Velásquez afirmó: “Las Fuerzas Militares tienen una clara instrucción de adelantar operaciones ofensivas contra todos los grupos armados ilegales que no están en un proceso de paz y que no exista un cese al fuego. Esta es una instrucción que se viene cumpliendo y las fuerzas militares han desarrollado operaciones contra estos grupos. Ahora, frente a esta clara demostración del ELN de no tener ninguna disposición hacia la paz, los esfuerzos de las Fuerzas Militares tienen que redoblarse.”

En el caso del ELN, que fue identificado como el autor del reciente ataque en Arauca, Velásquez subrayó que el grupo “no tiene disposición de paz”, lo que llevó a un refuerzo en las operaciones militares contra ellos.

Además de las operaciones militares, el Gobierno colombiano enfrenta retos significativos en la lucha contra el narcotráfico. Según Velásquez, en lo que va del año se han erradicado únicamente 4.000 hectáreas de cultivos de coca, una cifra que muchos consideran insuficiente frente a la magnitud del problema. Esta cifra refleja las dificultades persistentes en la erradicación de cultivos ilícitos y la necesidad de una estrategia más efectiva en la lucha antidrogas.

En el contexto de este ataque y las dificultades en la erradicación de cultivos, se abrió un debate sobre la combinación de tácticas militares y estrategias de desarrollo alternativo para abordar el problema del narcotráfico.

