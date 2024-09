Este fue el nuevo tatuaje en el pecho de Westcol: qué significa

El influencer mostró su nuevo tatuaje - crédito @westcol/Instagram

El streamer y creador de contenido Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, generó una polémica en las redes sociales al mostrar su nuevo tatuaje.

La imagen, publicada en sus plataformas, ocasionó una ola de reacciones entre sus seguidores y críticas de los detractores, que se mostraron impresionados por el diseño que ahora adorna su pecho.

A través de una transmisión en vivo, en la plataforma Kick, el paisa mostró su tatuaje. El diseño, que ocupa un lugar prominente en su pecho, parece tener un significado especial para el streamer.

“Esto es una calavera de una cabra, los cuernos y hay una serpiente que sale por aquí arriba, que se mete por un hueco de acá. Este es el tatuaje (...) eso está más diabólico que 10, pero no me he vendido todavía”, explicó el creador de contenido.

Asimismo, Villa compartió todo el proceso de realización del tatuaje en donde se mostró bastante adolorido.

Al terminar celebró, pero afirmó que le ardía el pecho: “¡Uy, parce! Yo pensé que no iba a ser capaz, guevón, no podía tirar la toalla, jamás se tira la toalla, nunca. Se coronó, melo, esto normalmente no se puede hacer en una sesión, se tiene que hacer en seis, pero yo no me podía quedar tantos días, me matan en el trabajo”.

El tatuaje de Westcol no tardó en atraer la atención de su comunidad, generando múltiples críticas debido a que algunos expresan que se trata de una imagen “diabólica”: “Westcol se metió ya en el mundo de adorar a Baphomet, el demonio de la música. Ahora solo tendrá éxito más de lo que tiene. Solo toca ver los nuevos récords irreales que va a romper en su sello”; “Porque es que la mayoría de los ricos y “famosos” siguen al oscuro. ellos no saben que se vendieron pero trabajan para satanás”; “El tatuaje muy oscuro no se alcanza diferenciar que se hizo”; “firmó con el alma”; “Y el triángulo atrás con el fuego lo dice todo”; “así lo expliques no se nota qué diseño es”; “ese tatuaje no se entiende, qué cosas, por qué se hacen eso así no se entiende nada mano”.

Aunque el streamer explicó algunos detalles del tatuaje, mencionando elementos como una calavera de cabra y una serpiente, las diferentes teorías entre sus fans generaron debate. A pesar de las interpretaciones y conjeturas, Luis Villa aclaró que no hay intenciones ocultas detrás de su elección: “Vea, sabe qué? Estoy hasta la madre de esto de verdad, parce ya han salido un montón de teorías conspirativas, ni las hijas de puta que yo las veo huevón y yo digo Dios mío, ¿cuándo me vendí yo así? ¿En qué momento yo acepté el trato?”, expresó el paisa ante los comentarios negativos.

Aunque sus fanáticos más fieles mostraron su apoyo y admiración. Muchos seguidores elogiaron la estética del tatuaje: “Tengo que admitir que es un buen tatuaje”; “El que diga que está muy oscuro no sabe nada de tatuajes.. al cicatrizar se verá brutal, está muy bien trabajado, mil veces mejor que el de la espalda”; “Quedó bacanísimo pana”.

A pesar de las críticas, Westcol se mostró feliz con el resultado: “Este outfit, usted solo lo puede utilizar cuando usted esté en este flow, si me entiendes que para eso yo necesitaba el pecho así (...) aunque el 10 hubiera sido con unas prendas bien bestias, pero no me las puedo poner porque me duele el pecho”, expresó el exnovio de la influencer Aida Victoria Merlano mientras mostraba su vestimenta que dejaba ver su nuevo tatuaje.

Conocido por su capacidad de conectar con su audiencia a través de múltiples plataformas, el paisa ha consolidado su lugar en el mundo del contenido en las redes sociales. Desde transmisiones en vivo hasta publicaciones en Instagram, ha demostrado ser una figura destacable en la comunidad de streamers y creadores de contenido.