Cantante colombiano es víctima de hurto en su casa en La Calera: “Me robaron hasta el gato”

Una de las principales falencias actualmente en la capital del país es la seguridad, un fenómeno en el que alcaldía tras alcaldía lucha, pero los resultados en cuanto a la reducción de los indicadores, no refleja gran mejoría.

Según el Concejo de Bogotá, en 2023, en Bogotá se cometieron 147.666 hurtos, de los 364.531 que ocurrieron en todo el país, representando el 40,5% a nivel nacional.

En este caso, Gigi Posada. El cantante colombiano realizó una denuncia a través de sus redes sociales explicando que había sido víctima de hurto en su propia casa, que se encuentra en La Calera. El artista no pudo contener su descontento ante la situación, evidenciándolo en el video que grabó para exponer lo sucedido.

La víctima del hurto, según se observó en el clip, expresó sentirse preocupado y ansioso por las pérdidas económicas sufridas. Detalló que le robaron su guitarra, los equipos de grabación, sus herramientas de trabajo y otros elementos esenciales para su labor diaria.

“Me robaron hasta el gato. En mi casa en La Calera me robaron muchos equipos de trabajo. Me ayudaría mucho que me ayudaran a compartir y taggear a @PoliciaColombia y a los medios que puedan ayudar a difundir”, escribió en la publicación.

Además, entre la preocupación y la zozobra, el artista dijo que no logró descansar, pues en la madrugada llegó a su casa y se encontró con la desagradable sorpresa. Tanto así, que se encuentra en una crisis personal.

De acuerdo con el video de la denuncia subido por el artista colombiano: “Llevo toda la noche sin poder dormir. A la 1:30 de la mañana, cuando llegué a mi casa, me encontré con la sorpresa de que habían entrado y me habían robado. Me robaron la guitarra con la que trabajo, la consola, equipos de audio con los que grabo canciones, los micrófonos, cables, cámaras, pedaleras, sumando asciende a 32 millones. Me llenaron de tristeza, frustración, impotencia por esta sensación tan maluca. Con miedo, ansiedad, una decepción, y me siento tan mal haciendo esto”.

Además, no dudó en comunicarles a sus seguidores que lo tuvieran en cuenta para contrataciones y así poder resurgir del mal momento que está teniendo en estos momentos Posada. “Yo quisiera pedirles su ayuda, denme mucho trabajo, ténganme en cuenta para sus matrimonios, fiestas, cumpleaños, reuniones, para sus celebraciones y fiestas de empresa, ahora que viene fin de año. Ayúdenme a superar este bache, si alguno de pronto, de buena onda o de corazón, se quiere comunicar conmigo...escríbanme, ahí les doy la información”, añadió el cantante.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo que va de 2024 se han denunciado 29.829 hurtos, en promedio 320 por día y 13 casos por hora - crédito Colprensa

También agradeció a la desafortunada experiencia, exponiendo que todo pasa por algo y que esto le abriría puertas hacia nuevas oportunidades y caminos diferentes. “Esto puede sonar muy masoquista, pero gracias a Dios por esto también, por todo lo que pasa. Todo, aunque a veces nos cueste creerlo y asimilarlo, probablemente en estos momentos de candela uno no entienda, pero todo es para bien. Ahorita, la ansiedad no me deja ver cuál es el norte, pero hay una luz y hay un espíritu que me dice que todo será para bien”, puntualizó el artista.

Cifras de inseguridad en Bogotá

De acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo que va de 2024 se han denunciado 29.829 hurtos, en promedio 320 por día y 13 casos por hora. Además, en Bogotá estas son las localidades más golpeadas por la ola de inseguridad, que incluyen Suba, con 4.590 casos; Chapinero, con 4.119 denuncias; Kennedy, con 4.069; Engativá, con 4.039; y Los Mártires, con 3.211 denuncias reportadas en 2024.