Se conoce caso de conductor de plataforma de viajes que fue asesinado dentro de su propio carro por no dejarse robar: la familia demanda justicia

El asesinato de Deiner José Mercado Cano, conductor de la plataforma digital InDrive, ocurrido en la madrugada del 14 de agosto alrededor de las 3:30 de la madrugada, mantiene en vilo a su familia y al corregimiento de Pasacaballos, cerca a la zona industrial de Mamonal en Cartagena.

Aunque ya han trancurrido al menos 34 días desde que sucedió el crudo homicidio, la familia dialogó con los medios de comunicación para denunciar que no evidencian avances en las investigaciones.

Mercado Cano, de 32 años, fue asesinado a tiros por la espalda tras resistirse a un robo, según relataron sus familiares, por medio de una entrevista con el medio de comunicación cartagenero El Universal.

Según los testimonios, el conductor de la plataforma InDriver recogió a cuatro jóvenes en el sector El Zapatero, en El Bosque, y los llevó hacia Pasacaballos. Durante el trayecto, los pasajeros intentaron robarlo.

Sin embargo, Mercado Cano, rehúsandose a ceder, se enfrentó a ellos. La esposa de la víctima narró que al llegar a su destino, el conductor fue amenazado y golpeado en la cabeza con la cacha de un revólver. Aparentemente, al forcejear, uno de los pasajeros resultó herido lo que llevó a un desenlace trágico: Deiner fue abatido con varios disparos, y uno de ellos impactó su espalda.

“Mi esposo nunca usó cuchillo, ni navaja, ni otra arma, porque él no andaba armado. Y mi esposo parece ser que en el forcejeo hirió a uno de los tipos, porque había sangre a una distancia más o menos de donde encontraron el carro y dicen que no es sangre de mi esposo”, sostuvo la viuda del conductor.

La investigación parece no avanzar, según familiares del fallecido

Más de un mes después del hecho, la Policía y la Fiscalía continúan investigando, aunque las averiguaciones parecen estancadas, según denuncian los allegados, pues una cámara de seguridad cercana no ha sido revisada.

Aunque la esposa del conductor asesinado indica que esta evidencia podría ser crucial, ya que familiares refieren que el sistema graba sobre el material cada mes, y el vídeo del momento del crimen no ha sido preservado.

Sobre los encargados del caso, afirmaron que “estas personas no fueron por el video que registró la cámara cercana donde ocurrieron los hechos. Hace cuatro días fuimos y ya se había borrado el video, ya que el dueño de la cámara la tiene programada para borrar archivos mensualmente. El CTI, que es el encargado, no se tomó la tarea de rescatar esos videos”, expresaron en el diálogo.

La esposa de Deiner, junto con sus familiares y amigos, no deja de expresar un profundo dolor por la pérdida y exigen justicia para que este asesinato no quede impune. La familia cuenta con el dolor adicional de los hijos pequeños, de 11 y 7 años, quienes aún esperan la llamada o el regreso de su padre, como informó el portal informartivo de La Heroica.

“Yo esa noche me acosté y recordé a las 3:57 de la madrugada. Le escribí y le llegaban aún los mensajes al celular. Yo me volví a acostar hasta las 6 de la mañana, que es cuando la hermana de él me muestra un mensaje que le escribió un policía diciéndome que el señor Deiner fue encontrado sin vida dentro del carro. Ahí fue que yo me salí corriendo de mi casa y agarré una moto”, relató la mujer.

Deiner, que solía trabajar para InDrive con su automóvil anaranjado Renault, era residente del barrio Ciudadela de Paz en El Pozón. La viuda relató que Deiner, hombre íntegro y sin antecedentes de problemas o amenazas previas, había aceptado el servicio sin sospechar el peligro que corría, ya que siempre solía consultar y comunicarse con ella durante sus jornadas laborales..

La comunidad de Pasacaballos y los habitantes del sector Alto de La Paz, donde ocurrió el crimen, han mostrado su solidaridad con la familia de Deiner, clamando justicia y viendo en este incidente un llamado de atención a las autoridades para mejorar la protección y seguridad en la región.

Deiner Mercado Cano, formado en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, había prestado servicio en la Defensa Civil y era un padre y esposo dedicado.